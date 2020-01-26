Худшая трагедия в истории: что нужно знать о Дне памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Датой этого дня было выбрано 27 января – в честь освобождения крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

В этот день во всем мире чтут память евреев, погибших от рук нацистов . Всего на протяжении 1933-1945 годов так называемое "решение еврейского вопроса" погубило шесть миллионов человек.

День памяти жертв Холокоста

История Дня памяти жертв Холокоста

В 2005 году, резолюцией № 60/7 Генассамблея ООН утвердила 27 января в качестве ежегодного Дня памяти жертв Холокоста. Инициаторами этого предложения выступили Израиль, Украина, Канада, Австралия, США и Россия, а соавторами – еще боле 90 государств.

Соответственно, впервые на международном уровне траурные мероприятия в этот день были проведены в 2006 году. Однако некоторые страны ежегодно чтили память жертв Холокоста и ранее. Так, в Израиле дань памяти погибшим от рук нацистов евреям отдают начиная с 1951 года в День Катастрофы (Йом ха-Шоа).

Каждый год Международный день памяти жертв Холокоста посвящен определенной теме. Так, в 2019 году это было "В память о Холокосте: требуйте и защищайте ваши права человека". Темой 2020 года стало "75 лет после Освенцима – распространение знаний и сохранение памяти о Холокосте в целях достижения всеобщей справедливости".

День памяти жертв Холокоста в Украине

День памяти жертв Холокоста

В Украине самые страшные акты геноцида евреев – это расстрелы в Бабьем Яру, в Киеве, и Холокост в Одессе. После того, как в 2011 году Верховная Рада приняла постановление "О семидесятилетии трагедии Бабьего Яра", с 2012 года День памяти жертв Холокоста в Украине является государственным днем скорби.

В Украине в День памяти проводятся траурные мероприятия в местах массовых казней евреев: Бабий Яр, Сырецкий концлагерь, лагерь смерти в Богдановке, Белая Церковь, Одесса, Дробицкий Яр в Харькове.

Что такое Холокост

Холокост – это самый масштабный и жестокий геноцид двадцатого века. Результат политики нацистов, направленной на так называемую "чистоту расы", Холокост привел к уничтожению трети еврейского населения всей планеты.

"Работа освобождает" - надпись над входом в концлагерь Аушвиц архивное фото

Жертвы Холокоста

Холокост уничтожил шесть миллионов евреев. Из них более одного миллиона были детьми разного возраста. Всего на территории Европы действовало около 42 тысяч лагерей смерти и еврейских гетто.

При этом полного и поимённого списка жертв Холокоста до сих пор не существует. Причина в том, что ближе к концу войны нацисты уничтожали любые следы от лагерей смерти, вывозили или ликвидировали даже захороненные останки казненных ими людей, стремясь скрыть масштабы геноцида.

Мемориал в Бабьем Яру Википедия

В Украине с 1941 по 1945 год было уничтожено около девятисот тысяч евреев. Самыми массовыми местами расстрелов и ликвидаций стали:

Бабий Яр : именно там, в Киеве, было казнено около ста тысяч евреев.

Сырецкий концлагерь : также известный под названием "Киев-Запад". Здесь было убито тридцать тысяч человек.

Богдановка : лагерь смерти, созданный в этом поселке Николаевской области, погубил 55 тысяч евреев. Всего же в Домановском районе, где находится Богдановка, было убито больше 115 тысяч человек.

Холокост в Одессе: под этим термином подразумевают уничтожение свыше ста тысяч украинских евреев в период немецкой и румынской оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

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