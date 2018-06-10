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Холера и вирус Зика: названы главные опасности на популярных курортах

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На популярных экзотических курортах в жарких странах можно не только хорошо отдохнуть, но и заразиться опасными заболеваниями.

В некоторых случаях болезнь заканчивается летальным исходом, передает terrawoman.

Так, наиболее опасным среди популярных курортов является Таиланд. В стране встречаются холера, Малярия, вирус Зика и лихорадка Денге. В частности, на о. Пхукет с начала года зафиксировано 220 случаев лихорадки Денге, два из которых были летальными.

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С эпидемиологической точки зрения опасность для туристов представляет Индия. Здесь можно заразиться холерой, малярией, лихорадкой Денге и сибирской язвой. Наиболее тяжелая ситуация с сибирской язвой в Бангалоре, Калькутте и Мумбаи, где число больных превысило 20 тысяч человек, 117 из которых умерли.

На Кубе и в Доминиканской республике туристов может "ждать" малярия, холера и вирус Зика, который сегодня встречается почти везде.

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В популярном среди украинцев Египте можно заразиться лихорадкой Рифт-Валли. Тяжелое течение заболевания вызывает потерю зрения, желтуху и даже смерть.

В Объединенных Арабских Эмиратах можно "подцепить" верблюжий грипп. Один из зафиксированных случаев произошел после посещения туристом верблюжьей фермы.

В то же время, чаще всего туристы обращаются к врачам с простудами, пищевыми отравлениями и различными травмами. В 2017 году больше всего с жалобами на состояние здоровья обращались туристы в Турции, а самый распространенный диагноз — ОРВИ.

Ранее OBOZREVATEL советовал, как не стать жертвами туроператоров.

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Летний отдых
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