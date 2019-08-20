"Хочешь быть русос?" Инцидент с украинцами в Испании подорвал сеть

В Испании в ходе туристической экскурсии украинских граждан назвали россиянами. Инцидент вызвал бурный отклик в сети.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в харьковском педагогическом университете Галина Куц.

"Едем на однодневную экскурсию из Испании во Францию. Экскурсия русскоязычная. В автобусе есть украинцы, но большинство - русские. Границы в Европе условны. Но на выезде из Испании в автобус заглянул испанский таможенник и, взглянув на пассажиров, спросил гида: "Итальянос?" Гид ответила: "Русос", - написала она.

Граница Испании с Францией Facebook Галины Куц

"Меня будто током ударило! Какое русос? У меня трезубец на паспорте! Оказалось, что не меня одну напрягла эта фраза. Девушка с первого сиденья вернулась к подруге и громко говорит: "Ты хочешь быть русос"? "Нет!" - ответила подруга. "И я не хочу", - сказала девушка. Гид моментально среагировала и быстро сказала испанском таможеннику: "украинос е русос", - добавила Куц.

После этого девушка спокойно и вежливо обратилась к гиду: "Скажите, пожалуйста, вы португальцев также называете испанцами? Вы их также путаете?"

На что гид раздраженно ответила: "Нет! С чего вы взяли?"

"Почему же вы тогда путаете украинских и русских? Почему называете нас русскими?" - задалась вопросом туристка.

"Только пожалуйста, давайте без всего вот этого!" - отрезала гид.

Пользователи сети поддержали пост Куц многочисленными лайками и перепостами. "Молодцы, не каждый так сделает!", "Просто супер, где те девушки, хочется им руки пожать", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте Турции произошло массовое ЧП с туристами, их госпитализировали в больницу.

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