Харьков ушел под воду из-за сильного ливня: утонул "Барабашово" и центр города. Видео потопа

Потоп в Харькове после ливня.

Из-за сильного дождя в Харькове, который шел всю ночь и продолжился утром 14 июля, затопило центральные улицы города. От непогоды пострадал крупнейший в стране рынок "Барабашово".

Видео потопа опубликовали местные жители в социальных сетях. На кадрах видно, что водители и пешеходы с трудом передвигаются по дорогам, в некоторых местах вода достигает уровня капота автомобилей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ливневки не справляются с таким количеством осадков, пишет "АТН". Многие авто заглохли и "утонули" в попытках проехать улицы.

"В "реки" превратились даже центральные улицы и проспекты, такие как проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко", – отмечает издание.

На "Барабашово" затопило ряд торговых павильонов. Ситуация усугубляется, когда мимо них проезжают автомобили и усиливают потоки воды. Торговцы возмущаются поведением водителей.

"Все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма", – пишут в соцсетях.

Кроме того, в некоторых районах Харькова остановился электротранспорт. Коммунальные службы пытаются найти ливневки под слоем воды.

Температура воздуха в городе резко опустилась до +17 +20 градусов. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дождь в Харькове продолжится до вечера, также возможен град.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после ливня в Харькове местные жители плавали на матрасе. Забавное видео опубликовали в социальной сети.