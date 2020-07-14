После ливня в Харькове местные плавали на матрасе. Видео

После ливня в Харькове местные плавали на матрасе.

Вечером 13 июля Харьков затопило из-за сильного ливня. Видео с последствиями стихии опубликовали местные жители в социальной сети.

На одной из записей в Telegram-канале "ХС/Харьков" видно, как пара местных жителей плывут на надувном матрасе по затопленной улице (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Больше всего от дождя пострадали автомобилисты. На других кадрах видно, что пассажиры сидят в затопленном салоне автомобиля.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июля на большей части территории Украины ожидается прохладная, а местами дождливая погода.