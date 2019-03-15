Грыз сырую картошку: в Мелитополе родители едва не заморили голодом малыша

В Мелитополе родители чуть не заморили голодом собственного сына, которому нет еще и двух лет.

Как сообщается в сюжете ТСН, сейчас Даниил находится в больнице, куда его доставили социальные службы. По словам медиков, ребенок был в ужасном состоянии – истощен, голоден и немыт.

"Грязные простыни, в помещении два кота и три собаки, фекалии животных – они повсюду. Игрушки на полу вместе с животными, вместе с экскрементами животных. Ребенок грязный, еды почти нет, ребенок сидит на подоконнике, ест сырую картошку", – пересказала увиденное начальник Мелитопольской службы по делам детей Ольга Прокопенко.

По словам соседей, проблемная семья недавно поселилась в доме, где нет воды и газа. Мать ребенка – домохозяйка, а отец работает на рынке. "Я лично приносил ребенку – купил там печенье, молока. Когда зашел в тамбур, то был шокирован – там даже пола не было. Сорвали пол – топили печку", – сказал один из соседей.

В понедельник служба по делам детей намерена обратиться в суд с требованием лишить супругов родительских прав. Тем временем, по словам медиков, на днях родители пытались прорваться к больнице, потому что хотели передать ребенку тортик. Когда их не пустили в отделение, выпечку съели сами прямо под дверью.

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