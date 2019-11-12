"Грабят местное население!" Оккупанты лишили жителей Донбасса зарплат

На некоторых предприятиях в оккупированном Алчевске работникам в течение нескольких месяцев не выдают зарплат. А вместо заработанных денег предлагают оформлять кредиты, причем под высокие ставки.

На такие порядки оккупационных властей местные жители жалуются в соцсетях. Скриншотом "крика души" одного из них поделился на своей страничке в Twitter журналист Денис Казанский.

"В ОРДЛО не платят зарплату, но не беда. Добрые "народные республики" готовы войти в положение и загнать в кредитную кабалу. Давно пишу, что ОРДЛО захватили жесточайшие донбасофобы, цель которых максимально унизить и растоптать жителей Донбасса", — отметил он.

Жителям ОРДЛО начали выдавать кредиты вместо зарплат Коллаж

В частности, в истории идет речь о мужчине, который работает на металлургическом комбинате в Алчевске, входящем в состав "Внешторгсервиса". По его словам, вместо того, чтобы выдать зарплаты (к примеру, ему задолжали уже за два месяца), на предприятиях начали открывать кабинеты кредитных специалистов, которые предлагают работникам оформлять займы.

"Проценты немного "кусаются" конечно. Плюс вам могут дать кредит в размере не больше вашей суммарной трехмесячной зарплаты. И получается, что людям ничего не остается, как влезать в эти кредиты. Они выдаются наличкой", — говорит автор.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

При этом кредиторы якобы пояснили им, что вскоре такая система заработает по всей сети "Внешторгсервиса", а это несколько металлургических и коксохимических заводов в "Л/ДНР".

"Не хватило активов, бесплатно полученных в управление, так еще и под залог невыплаченной ими же зарплаты грабят местное население?" — постскриптум добавили в сообщении.

В свою очередь пользователи сети под постом журналиста тоже с долей иронии отреагировали на жалобы жителей ОРДЛО.

"Оккупация — не пансионат Дубки", "Ну чем не "Угольная Швейцария", даже круче, у швейцарцев за 4% годовых в банк идти надо, а тут за 1,5% в день разводят прям по месту работы", "Теперь я понял смысл фразы: "Развели лохов, не отходя от кассы", "Кстати, хоть один наваросский даун догадывается, что их "кредитуют" их же невыплаченными деньгами?", "Спасибо, Россия!" — прокомментировали они.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

В ОРДЛО не платят зарплату, но не беда. Добрые "народные республики" готовы войти в положение и загнать в кредитную кабалу.



Давно пишу, что ОРДЛО захватили жесточайшие донбасофобы, цель которых максимально унизить и растоптать жителей Донбасса pic.twitter.com/E0nLdVjs4h — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики, захватившие части Донецкой и Луганской областей, месяцами не платят зарплаты шахтерам и работникам фабрик. Денег люди не видели с середины лета, а потому устраивают забастовки.

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