''Говорят не на галичанском'': скандальный украинский ведущий рассыпался в комплиментах оккупированному Крыму

Одиозный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, похвастался поездкой во временно аннексированный Крым и рассказал о якобы беззаботной жизни местных жителей.

Кроме того, он заявил, что жители захваченного Россией полуострова якобы разговаривают на "нормальном" украинском, а не галичанско-канадском языке. Свою бурную фантазию Кот продемонстрировал в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я недавно вернулся из Крыма, был в украинской школе в Крыму. Ребята, честное слово! Преподаватели говорят на нормальном украинском языке, не галичанский акцент, не канадский — нормальный литературный украинский язык, который нам преподавали в университетах. Там говорят на крымскотатарском, на русском, на украинском. Но все друг друга любят, никаких конфликтов нету, дети говорят о мире и больше ни о чем", — изображая радость, высказался Кот, пытаясь показать Крым, не как проваливающийся в упадок оккупированный регион, а как райский уголок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голос "антимайдана" выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать. Он уверен, что прекращение действия документа денонсирует государственную границу, и страна-агрессор поглотит своего соседа.