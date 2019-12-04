Госпотребслужба должна заботиться о гражданах, а не о бизнес-интересах

Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку,

Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову,

Председателю Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александру Стародубцеву

Открытое обращение

После увольнения председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы и его первого заместителя Андрея Жука Кабинет министров Украины объявил проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя этой госслужбы. Согласно решению правительства, документы для участия в открытом конкурсе претенденты могли подавать до 18 ноября 2019 года.

Из открытых источников известно, что на момент объявления приема документов принять участие в конкурсе желание изъявили 5 претендентов:

- начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан;

- бывший первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Сергей Мельничук;

- глава департамента АПК в секретариате Кабмина Александр Вержиховский;

- экс-заместитель председателя ветфитослужбы Виталий Башинский;

- экс-глава Госпродпотребслужбы Сергей Глущенко.

Впоследствии перечень претендентов расширился несколькими людьми, имеющими опыт работы в агросекторе, в бизнесе – но не имеющими опыта государственной службы.

Впрочем, через два дня после завершения приема документов от участников конкурса, на заседании 20 ноября, Кабинет министров Украины вдруг решает продлить сроки подачи документов – задним числом, до 22 ноября.

Уже на утро следующего дня, 21 ноября, документы на участие в конкурсе подает Геннадий Леонардович Гадзовский. Учитывая его возможные связи с заместителем министра экономики Тарасом Высоцким и владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины, складывается впечатление, что Гадзовского умышленно продвигают на должность председателя Госпродпотребслужбы. И именно для того, чтобы дать ему возможность подать документы для участия в конкурсе, и был безосновательно задним числом продлен прием документов.

Вопросы вызывает и поданная кандидатом на пост главы Госпродпотребслужбы декларация о доходах. Несмотря на то, что Гадзовский является основателем и владельцем четырех компаний, специализирующихся на сельском хозяйстве, у него практически нет личного имущества. За 2018 год он задекларировал 1 млн 275 тысяч гривен доходов. О доходах членов его семьи в декларации нет ни слова. Тем не менее, все имущество, а именно: дом площадью 320 кв м в Гатном Киево-Святошинского района, квартира площадью 70,5 кв м в Киеве, земельные участки площадью 1517 кв м, 339 кв м в Гатном, а также 1000 кв м в Звенигородке Черкасской области зарегистрированы на жену, Тамару Гадзовскую. Ей же принадлежат 2 автомобиля Рено Кенго и NISSAN X-TRAIL 2014 выпуска (стоимостью 850 тысяч гривен согласно декларации). На самого же Геннадия Леонидовича зарегистрирован только дом в Пятихатке Мироновского района Киевской области, которую декларант оценил в 1 гривну, и два автомобиля VOLKSWAGEN CADDY (оценены в 130 тысяч гривен каждый).

Уже после того, как OBOZREVATEL написал об имуществе этого претендента на пост главы Госпродпотребслужбы – Гадзовский 28 ноября подал уточненную декларацию: согласной ей у его жены появились сбережения в банке.

Учитывая вышесказанное, а также возможное продвижение кандидатуры Геннадия Гадзовского заинтересованными в получении контроля над Госпродпотребслужбой лицами, просим обеспечить действительно прозрачное проведение конкурса на замещение вакантной должности главы этой службы. Ведь главное назначение Госпродпотребслужбы – обеспечение интересов граждан Украины и их права на безопасность продуктов питания. Поэтому возглавить структуру с такой ответственной миссией должен человек, который не только имеет опыт государственного управления, но и в совершенстве знает, что означает защита прав потребителей. И будет работать в интересах Украины, а не лоббировать интересы отдельных бизнес-структур.

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