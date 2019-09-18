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19 сентября • обновлено в 00:31
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Горят десятки гектаров: Крым накрило новое ЧП. Видео

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В аннексированном Крыму в среду, 18 сентября, пожар охватили десятки километров сухой травы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального "управления МЧС". В сети появились видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пожар разгорелся под Феодосией. В районе поселка Орджоникидзе огонь подобрался к дачным постройкам. При этом, ЧП поспособствовал и сильный ветер, который наблюдался на полуострове последние несколько дней.

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В Крыму загорелись десятки гектаров сухостоя

В Крыму загорелись десятки гектаров сухостоя

Площадь пожара по состоянию на 20.30 по разным данным составляла от 10 до 30 гектаров. К тушению огня привлекли более 50 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном городе Ялта в аннексированном Крыму вспыхнул масштабный пожар в лесу.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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