Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19
Главу области не забирали в медицинское учреждение
Он лечится дома из-за легкого течения болезни
Впрочем схему контролирует врач
Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив заболел коронавирусом COVID-19 и пошел на изоляцию.
Об этом чиновник написал на личной странице в Facebook, отметив, что течение болезни относительно легкое, поэтому он не госпитализирован.
"Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача", – отметил Федорив.
Кроме того, он призвал украинцев пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила, чтобы сохранить здоровье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Виталий Граждан, который выиграл выборы и стал мэром Белгорода-Днестровского Одесской области, заболел коронавирусной болезнью.
Также об инфицировании COVID-19 сообщил нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан, который недавно ездил к ВСУ на Донбасс.