Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2,0 т.

  • Главу области не забирали в медицинское учреждение

  • Он лечится дома из-за легкого течения болезни

  • Впрочем схему контролирует врач

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив заболел коронавирусом COVID-19 и пошел на изоляцию.

Об этом чиновник написал на личной странице в Facebook, отметив, что течение болезни относительно легкое, поэтому он не госпитализирован.

"Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача", – отметил Федорив.

Кроме того, он призвал украинцев пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила, чтобы сохранить здоровье.

Виталий Федорив заболел коронавирус

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