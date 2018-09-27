Помните, как всё начиналось? Таинственное отравление, в котором угадывалась грозная тень Кремля, дотянувшегося до своего шпиона-перебежчика даже за океаном.

Потом, правда, шпион выжил, а вместо него погиб бомж, нашедший флакон из-под яда — смертоносная машина дала осечку.

А затем одно за другим начали всплывать обстоятельства: дешёвый отель, дрянная шмаль, одна проститутка на двух Джеймс Бондов — что-то мерзенькое, позорное и невыразимо убогое.

Все думали, что их уже давно присыпали землёй, но Путин зачем-то решил предъявить их общественности.

И когда матёрая телепропагандистка с лоснящимся от жира лицом брала интервью у двух недоубийц, не способных обмануть своей легендой про посещение "знаменитого на всю Европу Солсберецкого собора" даже третьеклассника, ощущение убожества стало ещё сильнее.

Новости Ботокс для Путина

Казалось бы, это уже дно, но нет! Выяснилось, что вывести их на чистую воду, а вдобавок раскрыть ещё кучу агентов может любой приличный журналист, потому что ГРУ не придумало ничего лучше, чем выдавать им паспорта в одном отделении, да ещё и с номерами чуть ли не подряд.

Вы дебилы?! Ну правда? Как можно было вообще до такого додуматься? Вы бы ещё штампы в паспорта ставили — ШПИОН. Большими красными буквами. И татуировку на лбу для верности.

И вот теперь выясняется, что эти лузеры — элита ГРУ, Герои России. Выясняется благодаря данным в открытых источниках, доступных любому школьнику.

Ну, что тут сказать: какая страна, такие и герои.