GDK: украинка разработала уникальную лидерскую программу, покоряющую мир

Украинская телеведущая и психолог Юлия Бурковская разработала уникальную методику под названием GDK, которая помогает ее участникам избавиться от нерешительности и застенчивости.

Боитесь публичных выступлений и не решаетесь заговорить с красивой незнакомкой в баре? Или, может, не хватает решительности просить повышения зарплаты и избавиться от "синдрома самозванца"? Юлия Бурковская обещает исправить всё за 9 занятий. Ее курсы посещают слушатели из Израиля, Грузии, Казахстана и Штатов, и Юлия рассматривает предложение издать миллионный тираж книги о методике на испанском языке.

Подробнее о методике в интервью.

– Юлия, в чем суть методики GDK и чем она отличается от множества других лидерских курсов и тренингов по уверенности?

– GDK – это не мотивирующие лекции, а конкретный набор психологических техник и приемов, обязательно подтвержденных мировыми научными исследованиями и практическим применением, которые позволяют справиться с физическими признаками волнения и помогающих разобраться с глубинными причинами внутренних блоков, которые на самом деле стоят на страже наших интересов.

Телеведущая Юлия Бурковская создала уникальную методику GDK

В глубине души каждый человек знает, что эта уникальная жизнь дается ему один раз, и нет смысла соглашаться на серость и компромиссы, ведь для обладания всего самого наилучшего нужно только решимость иметь. Именно решимость иметь, а не какие-то сверхспособности и кукольная внешность , как это навязывают нам соцсети.

- Что такое GDK?

– Это шуточная аббревиатура названия одного из самых любимых слушателями курса инструментов - "Генеральный директор Крещатика". Его суть в том, чтобы обозначить то пространство, в котором ты будто не в своей тарелке, и мысленно объявить себя главным. Например, если на летучке ты хочешь забиться в угол, мысленно назначь себя "Генеральным директором волнений в команде", а если, заходя в бар, тебе кажется, будто все оценивают тебя, быстро представь себя "Начальницей барной атмосферы".

Вы не поверите, сколько вальяжности появится в ваших жестах! И как по-отечески благодушно вы будете прощать охране их нерадивость! Главное, не задирать нос, ведь пост воображаемого гендиректора не позволяет вам быть высокомерным. "Ты ОК и я ОК" - вот еще один популярный инструмент, который вошел в наш курс, но не стану утомлять вас скучными подробностями.

– Что вы, очень интересно. И как? Есть видимые результаты у ваших слушателей?

– Результата не будет только в одном единственном случае: если купивший курс решит принципиально саботировать любые техники и проработки, прячась за любимым девизом "а я говорил, что не сработает!" Но большинство моих клиентов, студентов и слушателей совершают квантовый скачок в том, что общество определяет как успешность. Потому что на стандартные прокрастинацию и самосаботаж у нас тоже есть надежная управа!

- Кому будет интересно посетить курс GDK?

- Тем, кого перестала устраивать его текущая ситуация. Возможно в бизнесе, может, в личном. Тем, кто застрял в плену средненького комфорта и кому не хватает импульса к развитию. К нам приходят и подростки, и топ-менеджеры крупных холдингов. Мы живем в эпоху информационного шума, когда старые устои разрушены, а новые не дают гарантий, к тому же их слишком много.

И нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент человек – и образованный оптимист, и горячий подросток, и убежденный скептик – просто перестает понимать, что именно не так - с ним, с обществом или с природой вещей. Почему у одних получается легко и быстро, а у него - медленно или никак вообще. Методика GDK дает возможность остановиться и самому спокойно распутать клубок собственных заблуждений, приобретенных подсознанием с одной единственной целью – защитить внутреннее я.

– Юля, и последний, самый животрепещущий вопрос: при чем здесь Крещатик?

– О, это личное. Сейчас я успешна, у меня красивый офис в центре столицы, стабильный бизнес, авторские программы на радио и ТВ, молодой реализованный муж и трое чудесных деток. Но были дни, лет 20 назад, когда я только переехала в Киев, искала подработку, и чувствовала себя хуже всех.

Я шла по Крещатику, и мне казалось, что вокруг меня люди, понявшие жизнь! Потом, когда я села за структурирование методики, я ментально вернула себя во времена неуверенности и для меня стало личным челенджем пройтись по главной улице страны, мысленно объявив себя Генеральным директором всего происходящего.

Я благосклонно смотрела на авантюристов и жуликов, на максимально серьезных людей, спешащих в совершенную мимолетность, хозяйским глазом оценивала, а достойно ли выглядит реклама и вывески... Скажу честно – большего кайфа моя внутренняя перепуганная девочка из Алматы никогда раньше не испытывала. Жду всех на курсе, позвольте себе роскошь возглавить собственную жизнь!

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