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"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием

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Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам о своем кортеже, вызвав бурю недовольства в сети.

Так, глава государства в Facebook оправдался за ДТП в Запорожской области и коллапс в Киеве на Позняках, получив за несколько часов около 6000 комментариев.

Пользователи ответили ему едкими фразами, припомнив обещания отказаться от машин охраны. Кроме того, главу государства спросили, почему он не использует для передвижения велосипед, как его герой в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько.

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Зеленский разозлил украинцев оправданием за кортеж

Зеленский разозлил украинцев оправданием за кортеж

Кроме того, многие украинцы, которые видели кортеж Зеленского, возмутились его рассказом о 2-3 авто с охраной. По их словам, президента сопровождает 5-7 машин.

"Не делайте из нас идиотов, когда говорите, что ехало несколько машин. Мы все видели", "Дешевая манипуляция", "Не переживайте, мы же знаем, что вас и вашего велосипеда в том кортеже не было - вы с ним (велосипедом) летели президентским самолетом, который тоже обещали продать", "Во Львове выключали светофоры и останавливали все движение, чтобы ты, хамло, проехал с комфортом. Зачем врать прямо в глаза?", "Велосипед где, Голобородько?" – написали в комментариях.

"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием
"Где велосипед, Голобородько?" Зеленский разозлил украинцев нелепым оправданием

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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