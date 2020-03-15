Где провериться на коронавирус в регионах Украины: список больниц

Сделать экспресс-тест на коронавирус на данный момент можно не только в Киеве, но и в регионах. В аптеках их пока не купишь, но пройти проверку в государственной больнице – возможно.

OBOZREVATEL публикует список медицинских учреждений, где есть тесты.

Где провериться на коронавирус в Киеве

В столице провериться на наличие COVID-19 можно в двух медучреждениях: Киевской национальной референс-лаборатории (ул. Ярославская, 41) и Киевской областной инфекционной лаборатории (ул. Багговутовская, 1).

В украинских больницах можно провериться на коронавирус

Помимо этого, тест-системы будут также в семи столичных больницах:

Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1);

Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17);

Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1);

Детская больница №1 (ул. Богатырская, 30);

Детская больница №2 (ул. Алишера Навои, 3);

Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23);

Родильный дом №4 (просп. Героев Сталинграда, 16).

Где провериться на коронавирус в регионах Украины

Винница:

Винницкая инфекционная больница;

Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.

Днепр:

Днепровская городская больница;

Криворожская инфекционная больница №1.

Житомир:

Городская больница №1.

Запорожье:

Областная инфекционная клиническая больница.

Львов:

Львовская инфекционная больница;

Восьмая городская больница;

Госпиталь в Винниках;

Стебницька городская больница;

Стрыйская центральная городская больница;

Сокальская ЦРБ;

Каменка-Бугская ЦРБ;

Яворовская ЦРБ;

Рудковськая больница.

Ровно:

Центральная городская больница;

Сарнская ЦРБ.

Тернополь:

Инфекционное отделение городской детской больницы.

Харьков:

Клинические больницы №28 и №31;

Многопрофильная больница №18;

Родильный дом №2.

Как сообщал OBOZREVATEL, выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования. О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

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