Где провериться на коронавирус в регионах Украины: список больниц

Сделать экспресс-тест на коронавирус на данный момент можно не только в Киеве, но и в регионах. В аптеках их пока не купишь, но пройти проверку в государственной больнице – возможно.
OBOZREVATEL публикует список медицинских учреждений, где есть тесты.
Где провериться на коронавирус в Киеве
В столице провериться на наличие COVID-19 можно в двух медучреждениях: Киевской национальной референс-лаборатории (ул. Ярославская, 41) и Киевской областной инфекционной лаборатории (ул. Багговутовская, 1).
В украинских больницах можно провериться на коронавирус
Помимо этого, тест-системы будут также в семи столичных больницах:
Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1);
Городская клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, 17);
Городская клиническая больница № 9 (ул. Рижская, 1);
Детская больница №1 (ул. Богатырская, 30);
Детская больница №2 (ул. Алишера Навои, 3);
Инфекционная детская больница (ул. Дегтяревская, 23);
Родильный дом №4 (просп. Героев Сталинграда, 16).
Где провериться на коронавирус в регионах Украины
Винница:
Винницкая инфекционная больница;
Инфекционное отделение городской клинической больницы №1.
Днепр:
Днепровская городская больница;
Криворожская инфекционная больница №1.
Житомир:
Городская больница №1.
Запорожье:
Областная инфекционная клиническая больница.
Львов:
Львовская инфекционная больница;
Восьмая городская больница;
Госпиталь в Винниках;
Стебницька городская больница;
Стрыйская центральная городская больница;
Сокальская ЦРБ;
Каменка-Бугская ЦРБ;
Яворовская ЦРБ;
Рудковськая больница.
Ровно:
Центральная городская больница;
Сарнская ЦРБ.
Тернополь:
Инфекционное отделение городской детской больницы.
Харьков:
Клинические больницы №28 и №31;
Многопрофильная больница №18;
Родильный дом №2.
Как сообщал OBOZREVATEL, выявить наличие коронавируса COVID-19 в организме человека можно с помощью экспресс-тестов и ПЦР-исследования. О том, какие из них есть в наличии в нашей стране и как они работают, рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.
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