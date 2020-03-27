Нужны продавцы, курьеры и сборщики заказов: где найти работу в Киеве во время карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса сильно ударил по работе — офисы закрылись, а многих отправили пересидеть опасный период за свой счет. Но эксперты по трудоустройству говорят, что вакансии на период карантина есть, даже для тех, у кого нет опыта работы.

Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

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Где появились вакансии в Украине

Большинство компаний приостановили или отложили набор сотрудников на неопределенный срок, говорят эксперты по трудоустройству.

"И соискатели смогут выйти на работу, когда карантин будет снят. Но если кто-то сейчас хочет подработать, то активно ищут сотрудников в сфере доставки. Это курьеры, упаковщики, водители, сотрудники служб поддержки и обработки заказов. Сейчас любая компания, которая может сделать доставку, она ее делает", – рассказала OBOZREVATEL руководитель экспертно-аналитического центра международного портала "HeadHunter Україна" Юлия Дрожжина.

25 марта, например, "Новая почта" написала, что ищет две тысячи курьеров. "Это один из крупных работодателей, но другие тоже ищут", – уточнила эксперт. Также компании усиливают отделы продаж. Они ищут себе менеджеров по работе с клиентами, операторов кол-центров и обработки входящих звонков.

Супермаркеты предлагают работу besplatka.ua

"Я не могу сказать, что это массовые вакансии, но работу найти можно. Если есть небольшой опыт в написании материалов и CMM (1-2 года), то такую работу тоже можно найти. Все остальные работодатели сейчас в режиме ожидания, поэтому вакансии пока поснимали", – говорит Юлия Дрожжина.

Нужны продавцы без опыта

В Киеве на должности продавцов и кассиров в супермаркеты готовы брать студентов, людей без опыта и сотрудников на неполный рабочий день. Зарплата – от 9 тыс. грн. Вакансии есть практически во всех крупных сетях "Сильпо", "Ашан", "Велика кишеня", "Новус".

"Мы будем рады видеть в нашей команде, на временной работе по совместительству, всех, кто сегодня потерял работу или оказался в неоплачиваемом отпуске", – предлагают работу в "Форе".

В "Фору" зовут пережить кризис

Продавец одного из столичных супермаркетов рассказала OBOZREVATEL, что нехватка персонала произошла из-за жителей области, которые просто не смогли добраться на работу. "У нас паники нет вообще, уже все успокоились, и заразиться никто не боится. Работаем в масках и перчатках, и каждые два часа протираем рабочее место. Помимо обслуживания покупателей, приходится самим выкладывать товары, следить, чтобы не было просросрочки", – сказала нам кассир.

Сборщики заказов и курьеры

Сборщики заказов тоже нужны практически во всех сетях. Например, в "Ашане" на Окружной (столичная Борщаговка) объявляют об этом через громкоговоритель — зовут сотрудников на дневные и ночные смены.

В сети “Фоззи” сборщик товаров может получать 10-15 тыс. грн. Уточняется, что зарплата зависит от скорости работы и желания. А из бонусов — официальное трудоустройство и льготное питание. Служба доставки ZAKAZ.ua предлагает от 15 тыс. грн. "Сейчас не хватает рук, услуга с доставкой продуктов сегодня очень популярна", – сказала OBOZREVATEL одна из сотрудниц.

Курьеры со своим автомобилем, мопедом или велосипедом могут зарабатывать от 10 тыс. грн. На "Новой почте" ищут сотрудников от 11 тыс. грн; в Glovo обещают платить 35 тыс. грн в месяц, а рассчитываться еженедельно.

В Glovo обещают 35 тысяч гривен Скриншот

Некоторые компании ищут и пеших курьеров, за расклейку объявлений и разноску их по почтовым ящикам обещают платить 600 грн в день. "Работа без прямого контакта с людьми, безопасна. Вы можете подрабатывать просто прогуливаясь по своему или соседнему району", – предлагает вакансию одна из компаний.

Нужны пешие курьеры Скриншот

В Кончу-Заспу ищут охранников

Также стали появляться вакансии охранников в супермаркеты, магазины, офисы и частные дома. Зарплата — от 8,5 тыс. грн. Например, столько предлагают в сети "ЭКО-Маркет". Но желателен опыт работы. В Ocean Plaza ищут охранников на 10 тыс. грн.

А в Конча-Заспе под Киевом охраннику-смотрителю частного дома, в обязанности которого входит уборка участка и стрижка газона, обещают 1,2 тыс. грн в день.

Помимо охраны, нужно стричь газоны Скриншот

Не обеспечили пропусками

Пока ажиотажного спроса на охранников нет, хотя с точки зрения аналитики процессов, лидеры рынка ожидают, что спрос появится, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Тем более, что все банки, супермаркеты и другие важные объекты находятся под охраной частных структур.

"Но я бы хотел обратить внимание на другое странное обстоятельство — на протяжении всех дней, когда обсуждались меры по безопасности, защите экономики и других организационных вопросов, связанных с пандемией коронавируса, ни один чиновник не упомянул охранные структуры и негосударственная система безопасности. Сейчас их насчитывается более 6 тыс., а только в киевском регионе безопасность обеспечивают 1,8 тыс. охранных компаний", – говорит OBOZREVATEL Шабовта.

Должен появиться спрос на охранников 0629.com.ua

При этом охранников не включили в перечень профессий, которые должны были получить пропуски на перемещение в транспорте Киева. По словам эксперта, раньше негосударственные фирмы, которые предоставляли услуги охраны, очень тесно сотрудничали правоохранительными органами — были взаимные задержания, а частные структуры приходили на помощь МВД.

"Сейчас все это возложили на Нацгвардию, службу Госохраны и "Муниципальную варту". Последняя, кстати, не имеет ни единого нормативного положения, которое определяло бы ее статус в государстве. При этом они наделены полномочиями контроля, досмотра граждан и так далее", – добавил Шабовта.

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