"Спасибо за улыбки в Раде": внезапно скончался известный украинский фотокорреспондент

В понедельник, 21 октября, в возрасте 59 лет ушел из жизни известный фотограф из Киева Владимир Струмковский, который долгое время работал в Верховной Раде.

О его смерти сообщили в соцсети друзья и коллеги, оставив множество теплых слов.

По словам родных, у Струмковского оборвался тромб. Последние минуты он провел на своей даче.

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"Человек-человечище!", "Ты видел в людях суть!", "Спасибо за улыбки в Раде!", "Какой ужасный день!", "Вова, как же так?" – написали на его странице, показав самые яркие фото со Струмковским.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих столичных СМИ. Длительное время работал в киевской газете "Крещатик". В последнее время снимал в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в возрасте 78 лет скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко.

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