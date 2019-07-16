"Филарет разочаровал Константинополь": Епифаний рассказал о церковной ссоре

Вселенский патриарх Варфоломей разочарован поведением почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Об этом рассказал глава Православной церкви Украины Епифаний "Религийной правде". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У него есть такое своеобразное сожаление в отношении тех действий, которые совершает Филарет, потому что было все сделано со стороны Константинополя, чтобы его реабилитировать. Москва несправедливо наложила наказание в виде анафемы, лишения сана и т. д. Константинополь пошел на уступки..." – подчеркнул он.

Почетный патриарх Филарет capital.ua

При этом Епифаний подтвердил, что сейчас патриарх Филарет ведет себя непонятно и якобы не выражает своей благодарности Вселенскому патриарху.

"Это дискредитация в глазах других поместных православных церквей", – посетовал он.

Напомним: ранее Варфоломей заявил, что украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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