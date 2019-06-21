Филарет отверг Томос: что будет с ПЦУ

В украинской церкви накаляется противостояние. Почетный патриарх Филарет отверг Томос о создании ПЦУ и "восстановил" ранее ликвидированную УПЦ Киевского патриархата.

Что значит такое решение и может ли оно привести к глобальному расколу православной церкви Украины — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Филарет отверг получение Украиной Томоса о создании автокефальной церкви. Также он добился “восстановления” УПЦ Киевского патриархата;

По его словам, текст Томоса не дает ПЦУ реальной автономии. Она остается в полной зависимости от Константинополя;

Решение опасное. Правда, большинство архиереев на данном этапе поддерживают единство церкви, а также Митрополита Епифания;

Основные причины “раскольнической” позиции Филарета – ему не дали фактически управлять церковью, а также отстранили от распоряжения финансовыми активами Киевской епархии.

Что сделал Филарет

Почетный патриарх Филарет перешел своеобразную черту в конфликте с митрополитом ПЦУ Епифанием. Если раньше все сводилось к громким заявлениям и высказыванию недовольства, то сейчас ситуация заметно обострилась.

Филарет созвал Собор ранее собственноручно ликвидированной УПЦ КП и признал Томос незаконным. Свое решение патриарх аргументировал следующим образом:

"Томос этот нас не удовлетворяет. Он дан нам как автокефальной церкви, но в реальности прав автокефальной церкви у нас нет. Нам запрещено варить мирро. Мы не можем совершать таинства, без мирра, так какая же мы независимая церковь? Содержание Томоса нас не устраивает. Из одной зависимости мы попали в другую: из российской в константинопольскую".

Филарет

Еще одним решением Филарет восстановил УПЦ Киевского патриархата. В документе, принятом по итогам собрания, указано, что он остается главой этой церкви.

Также КП сохраняет за собой возможность распоряжаться имуществом, а также финансовыми активами организации. Киевской патриархии принадлежит Киевская богословская академия, все епархии и приходы, которые входили в состав УПЦ КП до Объединительного Собора 15 декабря 2018 года. Сам же Филарет заявил, что Украина снова готова вернуться к формату 3-х православных церквей.

"В Украине будет церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос, и будет существовать 3-я независимая церковь – Украинская православная церковь Киевского патриархата", – сказал Филарет.

ПЦУ ждет раскол?

У церковного конфликта есть несколько причин. Частично одну из главных охарактеризовал и сам Филарет – нежелание “прислушиваться” к нему. Якобы перед объединительным Собором была негласная договоренность о распределении основных ролей.

По крайней мере, как считает сам Почетный патриарх, именно он должен был де-факто управлять церковью, Епифанию же отходили чисто церемониальные функции. Однако "ученик" решил выйти из тени "учителя" и действовать самостоятельно.

Еще одна причина конфликта – имущество и финансовые ресурсы церкви. После создания ПЦУ, Филарет сохранил за собой управление Киевской епархией. Соответственно, все финансы остались под его руководством. Однако ввиду скандальных заявлений Филарета, Епифаний решил окончательно лишить возможности Почетного патриарха влиять на эти процессы.

А по словам доктора исторических наук, историка церкви Арсена Зинченко, Филарет стал жертвой "околоцерковных шарлатанов", российских спецслужб и собственных амбиций.

"В его окружении есть околоцерковные шарлатаны, которые хотят нагреть руки на этих раскольнических действиях и очевидно прямо выполняют задание московских спецслужб. Это окружение подталкивает его к антицерковным и антинациональным действиям", – заявил OBOZREVATEL Зинченко.

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В церковной среде большинство приняло сторону именно Митрополита Киевского Епифания.

“На так называемый Собор пришло всего несколько архиереев, поэтому такие встречи можно назвать несерьезными. Зачем разрушать церковь, которая была создана буквально недавно? В этом нет никакого здравого смысла и идеи Филарета никто не поддерживает”, – рассказала в комментарии OBOZREVATEL Людмила Филиппович.

Действительно, Собор провели во Владимирском храме, настоятель которого – протоиерей Борис Табачек – является сторонником и давним соратником Филарета.

На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). В списке участников также числились епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

Параллельно с собранием Филарета в Киеве проходил Форум единства православных, организованный ПЦУ. Один из участников собрания, религиовед Александр Саган подчеркнул, что в рамках собрания все поддержали Томос и нынешний путь развития Православной церкви.

"Всем, кто говорит, что это может привести к отзыву Томоса об автокефалии, могу сообщить, что этого не произойдет. Применять санкции к ПЦУ нет оснований", – заявил епископ ПЦУ Евстратий Зоря.

Епифаний

Что до последствий для Филарета, они могут весьма быть серьезными, полагает религиовед Вита Татаренко.

"Реакция как митрополита Епифания, так и Вселенского патриархата может быть разной. Вплоть до применения таких церковных мер, которые предусмотрены в случае раскола. В результате святейший патриарх может либо остаться с узким кругом своих поклонников, сторонников, последователей – знаете, как своеобразный "клуб по интересам".

Либо в крайнем случае может остаться простым мирянином, и таким образом завершить свое существования. Возможно, реакция будет вплоть до созыва Архиерейского собора со стороны блаженнейшего митрополита Епифания, который "отправит Филарета на пенсию", скажем так", – сказала она в эфире ObozTV.

Пока говорить о расколе в ПЦУ все же не стоит. Филарета поддерживает несколько преданных иерархов. За Епифанием стоит большинство представителей ПЦУ, а также Константинопольский патриархат.

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