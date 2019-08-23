Многие, наверное, читали супер-пупер новость, мол в оккупированном рф Донецке запустили аж 2 поезда: один будет кататься в Мандрыкино, другой в Еленовку. Ватные пропагандисты верещали, мол эта прарыв, Хунта умылась и так далее, а я ... Я ржал. Вголосину. Ща объясню почему.

Начнем с того, что на пиииизд*ц какое эпохальное событие согнали кучу людев в добровольно-принудительном порядке [об этом роспропаганда умалчивает, но то таке]. Далее. Вообще я ожидал увидеть в качестве супер-пупер презентации электрический дизель, но, по факту, все оказалось намного прозаичнее: коллаборанты запустили обычный дизель, который тянет за собой ну ваааааще много-много вагонов - целых два.

Шо там, биндеры, завидуете ? Конечно завидуете, ведь во время презентации запуска жд в Донецке играли концерт, мынистро транспорта пафосно бекал про запуск и даже на камеру показали проводниц двух вагонов. Правда, представитель оккупационной власти не сказал причину, по которой запустили именно тепловоз на дизеле, а не электропоезд. А я расскажу.

Итак, начнем с главного. Ехать до Еленовки 1,5 часа. Ну, а на собственном авто ехать до Еленовки можно за минут надцать. Вопрос: нахуа тогда поезд? Ответ прост: для картинки и для списывания денег русских налогоплательщиков.

Смотрите как все просто: в час, если не ошибаюсь, расход дизтоплива на тепловозе приблизительно 60 литров. И это при условии, что он не будет выжимать межгалактическую скорость в районе 70 км/час. Далее. Следите за руками. Вроде как и удобно, мол поезда запустили: сел в плацкартный вагон, поехал в Еленовку, пересек блокпост и поехал к Хунте. Правда, расписание поезда - полная хрень, под него очень трудно подстроиться, ибо никто не знает количество времени, которое можно провести при пересечении блокпоста диких дынырийских абизян. Скажу даже больше, вата вслух говорит, что для нормального функционирования дынырийского экспресса нужно шоб поезд в сторону Еленовки ходил каждые 2 часа, иначе это все показуха.

Ну, и самое интересное. И недуховное. Внимание, вопрос: как вы думаете, почему распиаренный роспропагандой поезд не на электротяге, а на дизельном топливе курсирует? Ответ прост: асвабадитили асвабадили провода по всему маршруту Донецк-Еленовка. Или, говоря простыми словами, провода, по которым можно было запустить поезд на электротяге, коллаборанты тупо сдали на цветмет. Как неудобно получилось... Даже солдат НАТО не обвинишь.

Далее. Второй маршрут, Донецк-Мандрыкино. Вроде бы все хорошо, людям, живущим в стороне Мандрыкино, легче добраться до города. Но реальность немножко другая: для того, чтобы облегчить жизнь людям, нужно сделать график курсирования поезда с интервалом в один час, ибо иначе все шоу с поездами - это для замыливания глаз, об этом говорит сама вата.

Кстати, знаете причину, по которой распиаренный поезд ту Мандрыкино едет час? Все просто: скорость развивать нельзя, ибо есть все шансы сойти с рельс, за инфраструктурой ведь никто не смотрел из числа оккупационных типа властей.

Мораль. Вопрос к роспропаганде : назовите причину, по которой поезда с товаром, [длинные такие, по вагонов 40-50] с оккупированных ходят в рф, а пассажирские не пускают? Может потому, что дыныропитеки рф нах*й не нужны? Или потому, что бабло для рф важнее, чем жители бимбасы ? Не слышу. Конец.

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