Пока роспропаганда рассказывала сказки венского леса о новых пойманных типа диверсантах, которых типа поймали на части территории оккупированной рф Донецкой области, так называемых дынырийских чекистов окунули вновь мордами в Г.

Это на словах и толпой мыгыбы дыныры проверяет чудеса садизма с нацистским уклоном. На деле же недоспецслужбы недогосударства - это двуногие особи с минусовым IQ. Сказки о пойманных 999 диверсантах не предлагать, ибо это бред для внутреннего пользования верующими в виселицы в центре Львова.

Но то я отвлекся, хватит о тупых недочекистах недогосударства. Короче, все как всегда : накануне праздника мыгыбы дыныры унижают публично, типа спецслужбы это глотают и на том конец пьесы. Хотя нет, вру. Иногда эти бараны тупо ловят гражданского, которому не повезло, лупят, а потом чел на камеры рос тв рассказывает как он из синхрофазотрона производства Хмельницкого военного завода "хотел совершить терракт". Выглядит это все тупо [как и само территориальное недоразумение из трех букв] и вызывает отвращение как муж алкаш, который лупит жену или кота, ибо нихера в этой жизни не добился

Эпилог. Смотрите сами на фото и помните: быть патриотом в оккупации немножко проблематичнее, чем на территориях без русского мира[быдла].

Мораль. Пользуясь случаем, передаю привет мыгыбы дыныры. Вас снова окунули в дерьмо в честь государственного праздника Хунты [ на этот раз в честь дня Конституции Украины] и вы это схаваете. Как всегда. Молча и чавкая. Конец.

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