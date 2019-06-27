ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации

37.7т

Пока роспропаганда рассказывала сказки венского леса о новых пойманных типа диверсантах, которых типа поймали на части территории оккупированной рф Донецкой области, так называемых дынырийских чекистов окунули вновь мордами в Г.

Это на словах и толпой мыгыбы дыныры проверяет чудеса садизма с нацистским уклоном. На деле же недоспецслужбы недогосударства - это двуногие особи с минусовым IQ. Сказки о пойманных 999 диверсантах не предлагать, ибо это бред для внутреннего пользования верующими в виселицы в центре Львова.

Новости
Выпускные вечера в оккупации: свободой аж прет

Но то я отвлекся, хватит о тупых недочекистах недогосударства. Короче, все как всегда : накануне праздника мыгыбы дыныры унижают публично, типа спецслужбы это глотают и на том конец пьесы. Хотя нет, вру. Иногда эти бараны тупо ловят гражданского, которому не повезло, лупят, а потом чел на камеры рос тв рассказывает как он из синхрофазотрона производства Хмельницкого военного завода "хотел совершить терракт". Выглядит это все тупо [как и само территориальное недоразумение из трех букв] и вызывает отвращение как муж алкаш, который лупит жену или кота, ибо нихера в этой жизни не добился

Новости
Монолог "антифашиста". Уставшим от войны посвящается

Эпилог. Смотрите сами на фото и помните: быть патриотом в оккупации немножко проблематичнее, чем на территориях без русского мира[быдла].

Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации
Как недочекистов "ДНР" унижают в оккупации

Мораль. Пользуясь случаем, передаю привет мыгыбы дыныры. Вас снова окунули в дерьмо в честь государственного праздника Хунты [ на этот раз в честь дня Конституции Украины] и вы это схаваете. Как всегда. Молча и чавкая. Конец.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
12
15
Смешно
86
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tomas Fan
Tomas Fan
Вы фсё врёте, это бендерафский фаташоп. У нас полный совок и процветание.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Браво, наші люди є скрізь.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Chernoknizhniy Igor, Согласен! Какёлодовбойобы есть везде)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Golan Sim
Golan Sim
Наш зашкваренный фаршик, отчаянно борясь с "сэпарамы", расклеил стикеры в безлюдных местах, а потом с воплем "пэрэмоха" снял их на мобильник ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
8
Кацап Злой
Кацап Злой
Golan Sim, жаль тебя там рядом с ним не было, он бы тебе на лоб гвоздями прибил этот "стикер".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, зоофил-кобылкин, как-то вяло дрочишь, веселее получается на кудрявые отверстия
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel