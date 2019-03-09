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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

ЧП с "воинами ДНР", или Боевые гуси-б*ндеровцы

20.9т

Врядли оккупационные типа сми писали о недавнем ЧП, которое произошло с военами межгалактического недоразумения в асвабажденной Горловке. ЧП поражает своим дебилизмом, жестокостью и поучительным эффектом одновременно. Но...

Но обо всем по порядку. Итак, место ЧП - Горловка. Действующие лица: бабушка 82-лет, абизяны [они же асвабадитили] и хищники. Ну, то есть гуси.

Трагикомедия произошла в районе шахты Комсомолец, ибо там жила бабушка и ее дикие звери. Ну, то есть гуси. Звери верой- правдой служили пенсионерке и никого не трогали. Ваааапсче. Аднака...

Внизапна... Случилось так, что возле аэродрома боевых птеродактилей [гусей ] орки соорудили военный склад и базу одновременно.

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Молодая девушка 82-х лет каждый день выгоняла гусей из сарая на прогулку, абизяны каждый день облизывались и умывались слюной. Да, были гонцы, чепушилы в камуфляже с шевронами дыныры, которые были готовы купить гусей, но бабушка самолеты отказывалась продавать наотрез: мол, самой надо что-то есть и продажу должно шось оставаться.

Правда, однажды, переговоры между бабушкой и абизянами по поводу продажи гусей прошли успешно. А пачиму? Патаму шо пенсионерка была хоть и старая, но не тупая: когда ей пьяные вооруженные коллаборанты предложили быстро продать птицу, бо закусить свежатиной охота прямо сейчас, бабушка решила, что на концерт к кабзону по не хочет, поэтому таки продала гуся оккупантам.

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Абизяны получили свинячий оргазм, забрали гуся и ушли. В запой. Бабка, конечно, немного переживала по поводу продажи гуся, но что поделаешь, зато остальная эскадрилья гусей осталась в строю, хоть это радовало.

4 дня абизян не было видно, ибо они воевали с водкой и закусывали самолетом. Ну, то есть гусем. Правда, закуска имеет свойство заканчиваться [та и покупать гуся, если у тебя есть автомат- это как минимум не по-пацански], поэтому орки решили разработать дерзкий план по асвабаждению гусей от рабства пенсионерки. И орки начали разрабатывать спецоперацию.

На секретном совещании боевых абизян, было принято решение назвать апирацыю "молния", а также действовать резко и дерзко как понос.

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Них*я не смеркалось. Бабушка и ее гуси никого не трогали. Аднака ... Внизапна... На эскадрилью было совершено разбойное нападение со стороны дынырийских диких абизян.

Бабушка, увидев двуногих захватчиков с шевронами дыныры, вспомнила молодость и побила минимум 2 мировых рекорда в беге на 100 метров, ибо реально испугалась кретинизма нападающих, у которых не хватило ума тупо подстрелить гуся и свалить.

Ну а гуси... Гуси решили сражаться в рукопашку, хоть и силы были неравны. Зрелище было еще то, ибо хохот бабушки было слышно на бОльшее расстояние, чем бабушка убежала: согласитесь, увидеть кулачный бой гусей и придурков с автоматами наперевес- это как минимум 8 D кино.

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Эпилог. У гусей один погибший, у орков один раненный, которому гуси выклевали глаз. У бабушки чуть инсульт не случился от смеха, остальной отряд гусей-биндеровцев жив-здоров.

Мораль. Для пособников оккупантов есть хорошая новость: если бы горловские гуси не выклевали глаз дынырийцу, это могли бы сделать солдаты НАТО. Радуйтесь

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наш донецкий фаршик, хлебнув унитазных помоев, испытал свинячий оргазм, и, радостно урча, свернув крючком хвост, выскочил на проезжую часть.. ))
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Кацапские дебилы, бля, ебать вас в сраку.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Вчера был уверен, что в ВСУ берут только петухов, оказывается и гусей... совсем у какелов крах!
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Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
Пушненка Семен, не бзди,дефективний! в ВСУ навіть горобці заклюють будь якого кацапського дебіла,тому що вони(горобці) у себе на Батьківщині! а тебе,козломордого ідіота, виїбе в сраку бродяча собака!
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