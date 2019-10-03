"Это же осень!" Синоптик назвала дату похолодания в Украине

На значительной части территории Украины в пятницу, 4 октября, пройдет дождь. На западе, севере и в большинстве центральных областей будет холодно, в других регионах температура будет немного выше, а теплая погода ожидается на юго-востоке и востоке.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам атмосферный фронт дойдет до севера страны уже вечером 3 октября.

"Синяя полоса на прогностической карте на пятницу, 4 октября, обозначает дожди. Завтра днем она вытянется от Черниговщины-Сумщины через Полтавщину-Черкасщину до Одесской области. На западе осадки притихнут, обойдется облачной погодой с робкими каплями. А на остальной территории вместе с фронтом пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные", – написала Диденко.

Синоптик назвала дату похолодания в Украине

Синоптик отметила, осадки не ожидаются разве что юго-востоке Украины.

"На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории – до +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20...+25", – подчеркнула она.

В Киеве в пятницу будет дождить и похолодает. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

"Кто реагирует на такое резкое изменение погоды головой, сосудами, настроением – не расстраивайтесь, это же осень. И она еще красивая, с листочками, желтыми цветами, дождевыми нитями блестящими", – подытожила Диденко.

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А вот начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

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