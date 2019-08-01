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"Это садизм!" Оккупанты запретили купаться в части Крыма, разразился "в*тный вой"

1.6т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму оккупанты запретили купание возле Херсонеса.

Как сообщил в Twitter Крымский бандеровец, в местном сегменте соцсетей началось возмущение.

"Говорят, что купальщики "вредят заповеднику", купаться тут "опасно" и Юнеско может отвернуться. В соцсетях разразился трехэтажный вой, особенно на самом ватном сайте Форпост", — пишет он и выкладывает скриншоты соответствующих сообщений.

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"С какого перепуга? Понаехали, гнобят севастопольцев. Никогда ни в СССР, ни в Украине не было запрета купаться в Херсонесе. Это просто садизм — запрещать жителям в жару освежиться в море, данном севастопольцам природой", "Зато Крым наш", "До 2014-го не угрожал статусу, а сейчас угрожает, к чему бы это?", "Зазаборить все, что можно, с криком "Крымнаш!" мозгов хватает, а сделать, чтобы людям было удобно и комфортно — нет", — пишут рассерженные крымчане.

"Это садизм!" Оккупанты запретили купаться в части Крыма, разразился "в*тный вой"
"Это садизм!" Оккупанты запретили купаться в части Крыма, разразился "в*тный вой"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на новое "покращення" в уборной на автовокзале.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Черное море
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филипп филипыч
филипп филипыч
ваще офигели, купаться запретили! лан там воду перекрыть крымчанам, это фигня. без воды человек проживет и от жажды не умрет, а вот без купания ни-ни. это нельзя
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филипп филипыч
филипп филипыч
зато воду для питья перекрыть не садизм ни разу))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
правильно место крысчан в чтойле
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, почитают тебя крымчане а назад в украину захотят
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan, стойле
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