"Это садизм!" Оккупанты запретили купаться в части Крыма, разразился "в*тный вой"

В аннексированном Крыму оккупанты запретили купание возле Херсонеса.

Как сообщил в Twitter Крымский бандеровец, в местном сегменте соцсетей началось возмущение.

"Говорят, что купальщики "вредят заповеднику", купаться тут "опасно" и Юнеско может отвернуться. В соцсетях разразился трехэтажный вой, особенно на самом ватном сайте Форпост", — пишет он и выкладывает скриншоты соответствующих сообщений.

"С какого перепуга? Понаехали, гнобят севастопольцев. Никогда ни в СССР, ни в Украине не было запрета купаться в Херсонесе. Это просто садизм — запрещать жителям в жару освежиться в море, данном севастопольцам природой", "Зато Крым наш", "До 2014-го не угрожал статусу, а сейчас угрожает, к чему бы это?", "Зазаборить все, что можно, с криком "Крымнаш!" мозгов хватает, а сделать, чтобы людям было удобно и комфортно — нет", — пишут рассерженные крымчане.

Крым. Оккупанты окончательно запретили купание возле Херсонеса. Говорят, что купальщики "вредят заповеднику", купаться тут "опасно" и Юнеско может отвернуться. В соцсетях разразился трехэтажный вой, особенно на САМОМ ватном сайте Форпост. Заскринил чуток > https://t.co/IckZOscSfd pic.twitter.com/m53T81jGaj — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на новое "покращення" в уборной на автовокзале.

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