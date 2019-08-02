"Это катастрофа!" "Укрзалізниця" вляпалась в очередной скандал из-за жутких условий

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал из-за жуткого состояния пассажирских поездов.

В этот раз пассажиры поезда "Геническ - Черновцы" столкнулись с отсутствием окна в одном из вагонов. Персонал при этом решать проблему не спешил, списывая все на то, что "сейчас вообще-то лето".

Пассажирам пришлось ехать без окна Facebook Яны Ступы

О проблеме рассказал пользователь Яна Ступа. "Я понимаю, что окно (или его отсутствие) можно закрыть одеялом, а то и придавить матрасом. Но ведь все это не важно, ибо "ппцкакхолодно" ехать возле "окна без окна" ночью. Хотя можно и без окна, а просто с человеческим отношением персонала. Но в этот раз они, может, и пытались, но не смогли. Поэтому, с ветерком ..." – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, ни проводники, ни начальник поезда проблему решить не смогли. Правда, спустя час, они все-таки отыскали свободное место, где есть окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля в электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области.

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