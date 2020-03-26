Карантин станет "черным лебедем" для Зеленского – социолог

Пандемию коронавируса можно назвать "черным лебедем" для власти Владимира Зеленского. Из-за карантина многие украинцы переосмыслят как отношение к власти, так и к жизни.

Таким мнением с OBOZREVATEL поделился директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук. По его словам, из-за сложной ситуации в стране украинцы будут меньше доверять как центральной власти, так и местной.

"Судя по всему, вскрывается много проблем разного уровня. В обществе уже назревает социальная напряженность, и это отмечают в том числе и психологи. Людям нельзя долго находиться в стрессовой ситуации и это сказывается. Безусловно, будет меняться отношение к жизни, власти", – подчеркнул социолог.

Сейчас многие исследовательские центры не могут физически проводить соцопросы, но Дмитрий Дмитрук просит обратить внимание на финансовое состояние украинцев. Очевидно, что за последние 10 лет соотечественники стали беднее и после пандемии коронавируса их состояние лучше уж точно не будет.

"В 2009 года наша компания проводила исследование и мы задавали вопрос – сколько украинец может прожить на личных сбережениях? Тогда средний ответ был примерно 2 месяца. На днях коллеги опубликовали аналогичный опрос, где большинство украинцев могут так прожить 3-4 недели, месяц. Это показывает, что из-за войны на Донбассе, социальных проблем и всего прочего люди стали беднее", – сказал Дмитрук.

Речь идет об исследовании компании Gradus. Оказалось, что в условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше. В частности, около 15% смогут продержаться четыре недели, около 17% опрошенных – две недели. Почти 7% сказали, что их сбережений хватит на несколько дней и меньше.

Еще 16% заявили, что смогут так прожить 1-2 месяца. А от трех месяцев до полугода в условиях жесткого карантина смогут выдержать финансово только 7,5% украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

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