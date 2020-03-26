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26 марта • обновлено в 11:54
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Карантин станет "черным лебедем" для Зеленского – социолог

2.1т
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Пандемию коронавируса можно назвать "черным лебедем" для власти Владимира Зеленского. Из-за карантина многие украинцы переосмыслят как отношение к власти, так и к жизни.

Таким мнением с OBOZREVATEL поделился директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук. По его словам, из-за сложной ситуации в стране украинцы будут меньше доверять как центральной власти, так и местной.

"Судя по всему, вскрывается много проблем разного уровня. В обществе уже назревает социальная напряженность, и это отмечают в том числе и психологи. Людям нельзя долго находиться в стрессовой ситуации и это сказывается. Безусловно, будет меняться отношение к жизни, власти", – подчеркнул социолог.

Карантин станет "черным лебедем" для Зеленского – социолог

Сейчас многие исследовательские центры не могут физически проводить соцопросы, но Дмитрий Дмитрук просит обратить внимание на финансовое состояние украинцев. Очевидно, что за последние 10 лет соотечественники стали беднее и после пандемии коронавируса их состояние лучше уж точно не будет.

"В 2009 года наша компания проводила исследование и мы задавали вопрос – сколько украинец может прожить на личных сбережениях? Тогда средний ответ был примерно 2 месяца. На днях коллеги опубликовали аналогичный опрос, где большинство украинцев могут так прожить 3-4 недели, месяц. Это показывает, что из-за войны на Донбассе, социальных проблем и всего прочего люди стали беднее", – сказал Дмитрук.

Речь идет об исследовании компании Gradus. Оказалось, что в условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше. В частности, около 15% смогут продержаться четыре недели, около 17% опрошенных – две недели. Почти 7% сказали, что их сбережений хватит на несколько дней и меньше.

Еще 16% заявили, что смогут так прожить 1-2 месяца. А от трех месяцев до полугода в условиях жесткого карантина смогут выдержать финансово только 7,5% украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Дмитрий Дмитрук
Место
Украина
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
да у володи уже этих "лебедей" на целое "лебединое озеро" наберется...одним меньше, одним больше, итог все равно один...
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