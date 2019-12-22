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22 декабря • обновлено в 12:40
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"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул важность запрета посещать Россию по внутренним паспортам.

В Twitter министр отметил, что выезд граждан Украины по загранпаспортам в РФ "дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон".

Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем. Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", – рассказал Пристайко.

Новости
"Придут к плохому финалу": Пристайко предостерег Россию от "раздела" Украины

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Такое заявление главы МИД вызвало бурную реакцию у россиян и их информационных ресурсов. "А еще можно для "быстрой и полной картины" велеть желтую звезду на одежду нашивать", – возмутился пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Выезд по загранпаспортам? Ужас. Какой цинизм", "Надо жаловаться в ООН", "Нацизм есть нацизм", – комментируют в сети.

"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит
"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит

Как писал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вот если бы такую шнягу мутили при завгаре,то это были бы диктаторские законы,а етот йибун косоголовый рассказал что это для блага оказывается,и зашибись.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все для народа, все для народа, стараются слуги народа.... никогда у украинцев не было столько слуг...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну как бы правильно, что по загранпаспортам - надо загрузить мощности по изготовлению паспортов, но почему бы не предложить аналогию - или загран или внутренний тоже биометрический. Кстати Россия начнет у себя внедрять такие же как украинские внутренние пластиковые паспорта. Вобщем направление правильное, но отмазка на счёт алиментщиков и других - гнилая. Кстати в Россию через Беларусь можно проехать, этот ГосУкрДеятель в курсе этого, нет? И похоже по внутренним паспортам. Но это не царское дело что-то знать, они пришли к власти чтобы окончательно разорить страну, а не что-то знать. Слава Майдану и всем ее земным сотням и десяткам. Национал-социалисты в Германии тоже законно пришли к власти, как и эта гоп-компании, но довела Германию до краха, что эти тоже сделают, отдав землю транснациональным компаниям, а потом осенью разбегутся и объявят новые выборы. Прос"Али на Майданах украинцы свою Нэньку.
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