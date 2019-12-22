"Это 9 кругов ада!" Пристайко пояснил ужесточение правил выезда в РФ: сеть кипит

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул важность запрета посещать Россию по внутренним паспортам.

В Twitter министр отметил, что выезд граждан Украины по загранпаспортам в РФ "дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон".

Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем. Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", – рассказал Пристайко.

Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Вадим Пристайко ВВС

Такое заявление главы МИД вызвало бурную реакцию у россиян и их информационных ресурсов. "А еще можно для "быстрой и полной картины" велеть желтую звезду на одежду нашивать", – возмутился пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Выезд по загранпаспортам? Ужас. Какой цинизм", "Надо жаловаться в ООН", "Нацизм есть нацизм", – комментируют в сети.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

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