Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день. Подробный прогноз НАН

К концу недели, 3 июля, эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлится по сравнению с предыдущей неделей и будет колебаться в пределах 900–1400 новых зараженных в день. Среднее суточное количество заболевших составит 1143 (на прошлой неделе эта цифра составляла 1170. – Ред.). Количество смертей будет в пределах 14–18 случаев в сутки. На прошлой неделе этот показатель составлял 20–24.

Больше всего больных будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье, Ровенщине, Одесщине и в Киеве. Однако при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тысячи.

О таком прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, OBOZREVATEL рассказал вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

"Данные прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестирования и решения администраций по изменению карантина. Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина – увеличение контактов населения", – считает ученый.

По его словам, анализ первичных данных ЦОС Минздрава показал, что с начала июня существенно возросла доля инфицированных, у которых не было симптомов на момент обращения. Таких около 60 %. Так же уменьшается количество новых инфицированных, нуждающихся в госпитализации, – их около 20 %.

Сценарий развития количества новых заболеваний вдень при условии сохранения нынешней ситуации

Прогнозные значения новых инфицированных вдень для регионов Украины и текущая оценка репродуктивного числа на 26.06.2020 г.

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – подытожил Загородний.

Подробнее с анализом детализированных данных, полученных от ЦОС МЗ Украины, и прогнозом рабочей группы можно ознакомиться на странице НАН Украины.