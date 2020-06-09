"Обойдется в несколько миллионов долларов": эксперт рассказал о рисках онлайн-голосования на референдуме

Разработка системы онлайн-голосования на референдуме может обойтись Украине в несколько миллионов долларов, а защитить ее от вмешательства – очень сложно.

Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности, технический директор компании SHALB Владимир Цап, передает "ГОРДОН". По его словам, проведение референдума онлайн – вопрос скорее политический, а не технический.

"Речь не о том, что кто-то вмешается и изменит результаты голосования, а о том, кто будет иметь финальный результат и сможет ли он его изменить. Именно поэтому мы имеем протоколы с мокрыми печатями, которые получает ЦИК. И при этом уже несколько раз были прецеденты пересчета бюллетеней. Исключается ли подобный сценарий при голосовании онлайн? В электронном виде голос конкретного человека должен быть анонимным и неизменным. Нам надо проверить, что конкретный пользователь сделал именно такой выбор. Вот это является наибольшей сложностью", – отметил Цап.

Эксперт подчеркнул, что дополнительные возможности для манипуляций создает то, что человеку дадут временный доступ для осуществления голосования, который затем физически исчезнет. Кроме того, важна также техническая надежность системы.

Если, как отметил эксперт, на какое-то время система перестанет работать, то часть голосов будет не засчитана.

"Это вполне реально, если система будет разработана компетентной, грамотной командой. Главное, чтобы это было открыто и прозрачно. Сторонние компании могут разработать аудит системы голосования и проверить ее на каких-то простых вещах. Например, на опросе, что украинцы больше любят – мороженое или вареники. Это позволит проверить систему, посмотреть, как она работает, исправить недочеты и неполадки. Тогда в дальнейшем можно и референдум проводить", – рассказал Цап.

По его мнению, разработка системы онлайн-голосования окупится при первых же выборах.

"Я оцениваю создание такой системы в несколько миллионов долларов. В действительности это не очень дорого, если подсчитать, сколько средств и ресурсов требует проведение обычного референдума. Думаю, за первый проведенный референдум все расходы окупятся", – резюмировал собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

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