Эффект "матового стекла" у бессимптомных больных COVID-19: что это такое

У людей, которые бессимптомно переболели коронавирусом, обнаружили поражение легких, которое получило негласное название эффект "матового стекла".

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Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Японии. Они опубликованные на сайте Радиологического общества Северной Америки.

Отмечается, что у 76 из 104 человек, которые заразились COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, эта болезнь протекала бессимптомно. И у 41 из таких пациентов с помощью компьютерной томографии в легких были найдены изменения, получившие название "матового стекла". По словам медиков, этот термин применяется для характеристики процессов, при которых снижается плотность легочной ткани.

Он появляется из-за любой вирусной инфекции или аллергии, является временным и проходит после излечения, сообщает "Взгляд".

"Это чисто рентгенологический термин, и как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдаленно это напоминает легкие в тумане. Затуманенный участок легких – неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной", – утверждает врач-пульмонолог Александр Пальман.

Последняя, отметил он, может наблюдаться при бактериальной и вирусной ситуациях, а также при аутоиммунной агрессии или аллергической реакции.

Помимо этого, эффект "матового стекла" хорошо заметен при компьютерной томографии (КТ). Однако он наблюдается у больных гриппом и даже тех, кто не болеет.

"Я не уверен, что изменения у этих пациентов с коронавирусом, которые были на круизном лайнере, на 100% связаны именно с этой инфекцией. В данном случае просто можно говорить о вероятности", – подчеркнул Пальман.

Пульманолог поясняет, что даже большие участки "матового стекла" не повод впадать в панику. Он подчеркнул, что это временное явление и проходит после излечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Оксфордского университета в Великобритании утверждают, что человек может переболеть коронавирусом в легкой форме и без опасных симптомов, даже не заметив этого. Поэтому людей, которые уже переболели COVID-19, может быть гораздо больше, чем зафиксировано официальной статистикой.

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