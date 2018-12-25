Единая церковь: в УПЦ МП заявили о радикальных мерах из-за переименования

Украинская православная церковь Московского патриархата будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к Российской православной церкви.

Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, напомнив, что УПЦ МП направила обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой применить вето к закону, однако он таким правом не воспользовался, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

"Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в КС", — сказал он.

Протоиерей Александр Бахов Пресс-служба УПЦ МП

Бахов считает, что принятый закон "нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих" УПЦ МП.

"Он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство, отраженные в таких основополагающих документах как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод", — заявил глава юридического отдела церкви.

По его мнению, "любые попытки со стороны государства заставить церковь изменить свое название являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов, и расцениваются с точки зрения международного права, как вмешательство во внутренние дела религиозной группы".

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.