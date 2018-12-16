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Единая церковь в Украине: США сделали заявление

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США считают историческим событием результаты объединительного Собора в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний.

"Мы приветствуем Украину с сегодняшним историческим Собором для создания поместной независимой Украинской православной церкви, и мы тепло приветствуем митрополита Епифания как главу новой церкви", - говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

В посольстве США добавили, что "толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода", призвав к мирному сосуществованию граждан с разной церковной принадлежностью.

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Единая церковь в Украине: США сделали заявление

facebook.com/petroporoshenko

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
УПЦ КПУПЦ МПцерковный конфликтединая церковьТомос
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Комментарии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
США и на майдане хвалили Украину, результат к чему это привело всем понятен
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Спасибо братья американцы за помощь в освобождении Украины от монгольского улуса! Украинцы этого никогда не забудут! Украина всегда будет вместе с вами противостоять мировому злу!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Инкогнито Назар, Севедня в 12:00 в новой церкви Украиеы будут всем лелать обрезание, так сказать ритуал прлщания с московской ордой. Ждём тебя брат
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну а что они ещё могли сказать, если реализуется их проект...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Александрович Алексей, греческое православие американский проект??? Ну тебя и штырит свинособака)))
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