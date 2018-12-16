Единая церковь в Украине: США сделали заявление

США считают историческим событием результаты объединительного Собора в Киеве, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви Епифаний.

"Мы приветствуем Украину с сегодняшним историческим Собором для создания поместной независимой Украинской православной церкви, и мы тепло приветствуем митрополита Епифания как главу новой церкви", - говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

В посольстве США добавили, что "толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода", призвав к мирному сосуществованию граждан с разной церковной принадлежностью.

(1/2) Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 декабря 2018 г.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.