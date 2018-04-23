Единая церковь в Украине: Порошенко раскрыл подробности

Власть не будет вмешиваться в церковные дела, потому что это не ее дело.

Об этом заявил в эфире Свободы слова на ICTV президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести и веры. Никто не из светских лидеров и руководителей государства не будет указывать, как креститься, в какой храм ходить, каким образом должны проходить церковные процедуры. Кто является более каноничной церковью, кто является менее", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, есть православная традиция, согласно которой на территории одного государства должна быть одна церковь. А в Украине таких церквей три.

"Если кто-то надеется, что я, как президент страны, как верховный главнокомандующий, буду спокойно следить за тем, что кто-то будет считать украинскую землю каноничной территорией другой страны, мы это не примем. Если кто-то будет думать, что он будет использовать церковь для борьбы или для стимулирования пятой колонны в стране, мы не можем это позволить. Потому что Украина для нас – наивысшая ценность", – отметил президент.

Он также уточнил, что государство не будет обозначать, кто станет патриархом новой церкви, потому что это не государственное дело, а тем более, не должна вмешиваться посторонняя страна.

"И не будет никакого указывающего перста, поддерживайте этого, или не поддерживайте этого. Это не будет дозволено", – подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко отметил, что патриарх будет выбираться в Украине. А роль матери церкви исполнит константинопольский патриарх Варфоломей. При этом президент уточнил, что если Константинополь является для Киева матерью, то украинская церковь, в свою очередь, должна быть матерью для России.

"Не может мать просить независимости от дочери", – отметил Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украинской Православной Церкви Московского патриархата заявили, что Вселенский Патриархат не предпримет шагов по предоставлению томоса единой украинской православной поместной церкви.