Единая церковь в Украине: Филарет сделал громкое заявление об автокефалии

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет уверен, что Украинская православная церковь получит автокефалию.

"Еще много кто сомневается, будет томос об автокефалии украинской церкви или не будет. Я стопроцентно убежден, что будет. И в Украине разделенная церковь соединится, будет одна украинская церковь", - приводит слова Филарета "Укринформ".

"А те, которые не захотят присоединиться к Украинской независимой поместной церкви, будут существовать в Украине, но уже не как украинская церковь, а как украинский экзархат русской церкви", - отметил патриарх.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украинской Православной Церкви Московского патриархата заявили, что Вселенский Патриархат не предпримет шагов по предоставлению томоса единой украинской православной поместной церкви.

Также ранее Порошенко рассказал подробности создания в Украине единой церкви.