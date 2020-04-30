Дядя пил, бил и приставал: друг семьи раскрыл неожиданные подробности о жизни матери и дочери с Харьковщины

Близкий друг семьи жительницы Харьковской области Татьяны Пьяновой, которая якобы отрезала голову своей 11-летней дочери Кристине, рассказал, что отношения между матерью и ребенком были хорошие.

По его словам, Татьяна якобы обожала свою дочь, на все праздники они вместе куда-то ездили, часто друг другу готовили, она посещала все школьные собрания и всегда "переживала за то, чтобы Кристина не гуляла допоздна", пишет "Типичный Харьков".

Мужчина, который пожелал остаться анонимом, рассказал, что погибшая Кристина – дочь Татьяны от первого брака. После развода Татьяна с ребенком переехали в Подворки, жили с отцом и братом Татьяны – Антоном. После смерти отца Татьяна и её брат Антон поделили дом пополам, и продолжали жить вместе.

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По его словам, Татьяна не уходила в запои, а выпить могла "максимум на праздники". К наркоманам и наркотикам отношение у неё "презрительное".

Вместе с тем, дядя Кристины Антон наоборот – много пил, выносил из дома кастрюли и сковородки, чтобы сдать их на металлолом. К нему якобы постоянно ходили его друзья для совместных пьянок. Антон, по словам друга семьи, воровал консервацию у соседей, между ним и Татьяной часто были скандалы.

Более того, как рассказал друг семьи, Антон приставал к маленькой Кристине, постоянно "звал полежать вместе и мог ущипнуть за попу".Также, по его словам, Антон неоднократно избивал Татьяну, она вызывала полицию, но реакции от правоохранительных органов не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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