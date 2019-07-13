Дожди, грозы и до +27: синоптики уточнили пасмурный прогноз по Украине

В Украине в субботу, 13 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздух не поднимется выше +27°.
Как сообщает Укргидрометцентр, по всей стране – переменная облачность. Жара пока возвращаться не собирается.
"Ночью без существенных осадков, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.
Дожди в Украине
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17 °, днем 19-24°, на юге страны до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-15°.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в выходные дни, 13-14 июля, ожидается прохладная погода. В западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди и грозы.
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