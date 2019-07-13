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Дожди, грозы и до +27: синоптики уточнили пасмурный прогноз по Украине

3.1т Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 13 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздух не поднимется выше +27°.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей стране – переменная облачность. Жара пока возвращаться не собирается.

"Ночью без существенных осадков, днем ​​в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Новости
По Украине пройдут ливни: прогноз погоды на 13 июля от ObozTV

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17 °, днем ​​19-24°, на юге страны до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​11-15°.

Дожди, грозы и до +27: синоптики уточнили пасмурный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в выходные дни, 13-14 июля, ожидается прохладная погода. В западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди и грозы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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