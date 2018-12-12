''Дошло до мозга'': сестра Сенцова рассказала о разрушительных последствиях голодания

Разрушительные последствия голодовки украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова добрались до мозга.

Об этом заявила его сестра Наталья Каплан во время выступления в Страсбурге на церемонии вручения премии Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова, передает "Громадське".

"Сейчас Олег находится в одной из северных тюрем мира. Это колония строгого режима на полуострове Ямал. Отправить южанина в Арктику – это отдельное пытки. Очень скоро Олег там начал терять волосы, начали крошиться зубы. И Олег – человек, который не может сдаться и просто тихо сидеть, он борец по натуре. И единственный метод борьбы, который он увидел – голодание", – заявила Каплан.

Она напомнила, что Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Он был согласен это прекратить только в том случае, если из российских тюрем и СИЗО в оккупированном Крыму освободят всех украинских политзаключенных.

Олег Сенцов ФСИН

"Во время голодания и без того подорванное здоровье Олега начало стремительно ухудшаться. Близкие боялись за его жизнь. А зная Олега, понимали, что убедить его невозможно, он пойдет до конца, к смертельному исходу. Пострадали все органы: увеличена печень, почки почти отказали, проблемы с кишечником и желудком, началась аритмия и ишемия. Внутренние органы не получали достаточное количество кислорода, началась гипоксия, последствия дошли и до мозга", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку.

Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. Сам Сенцов подтвердил эту информацию, пояснив, что в противном случае его начали бы кормить насильно через трубку.