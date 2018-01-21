"Дорого и тянет ко дну": "продажа" Верховной Рады взорвала сеть

В сети появилось объявление о продаже Верховной Рады, которую готовы отдать вместе со всем содержимым за 10 тысяч гривень.

Об этом комичном инциденте на своей странице в Facebook сообщила киевский фотограф Ольга Закревская.

"Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством", - написал автор объявления.

Пользователи сети от души посмеялись над "продажей" Рады.

"Эх, если бы на пару месяцев раньше", "А можно без содержимого? Вывоз мусора нормально так стоит", "Там не только мусор, но еще и много скота", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", глава Верховной Рады Андрей Парубий распустил нардепов на очередные каникулы.