УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Дорого и тянет ко дну": "продажа" Верховной Рады взорвала сеть

5.9тЧитать новость на украинском

В сети появилось объявление о продаже Верховной Рады, которую готовы отдать вместе со всем содержимым за 10 тысяч гривень.

Об этом комичном инциденте на своей странице в Facebook сообщила киевский фотограф Ольга Закревская.

"Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством", - написал автор объявления.

Новости
В Киеве "онижедети" забросали петардами офисы: сеть в ярости

Пользователи сети от души посмеялись над "продажей" Рады.

"Эх, если бы на пару месяцев раньше", "А можно без содержимого? Вывоз мусора нормально так стоит", "Там не только мусор, но еще и много скота", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", глава Верховной Рады Андрей Парубий распустил нардепов на очередные каникулы.

Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости