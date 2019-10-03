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3 октября • обновлено в 12:43
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"Донбасс – раковая опухоль!" Известный писатель выступил против возвращения региона Украине

1.3т Читать материал на украинском

Известный украинский писатель Юрий Винничук назвал весь Донбасс раковой опухолью Украины.

По его словам, речь идет не только об "Л/ДНР", передает Zbruc. Винничук уверен, что от нее нужно как можно скорее избавиться.

"Донбасс, совершенно все, не только "Л/ДНР" – это раковая опухоль, которой лучше навсегда избавиться", – отметил писатель.

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Он также процитировал слова Олеся Гончара: "Ибо метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу – и ту затравили ... Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж".

Винничук согласился с Гончаром, отметив, что жители Донбасса за отдельными исключениями никогда не будут украинцами.

"Они будут нас постоянно тянуть в совок, в руский язык, в "дедываевали", в колорадские ленточками и пионерские отряды. Уже сейчас отдельные донбасские переселенцы, оказавшиеся во Львове или Польше, ведут себя как наглые завоеватели, общаются принципиально на русском с обязательными матами. На замечание взрываются агрессией, работая в службе сервиса, переходить на украинский отказываются, гордо заявляя, что они с Новороссии", – отметил писатель.

Он добавил, что теперь бандиты с Донбасса "попрут в Галичину скупать недвижимость с еще большим размахом".

"Боже, храни Украину от зеленой нечисти, от наших безумных и от присоединенного Донбасса", – подытожил Винничук.

Юрий Винничук

Юрий Винничук

Твоє місто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винничук заявлял, что Украине нельзя давать возможность террористическим "ДНР" и "ЛНР" выдвигать своих депутатов, поскольку они заражены идеологией "русского мира".

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Персона
Юрій Винничук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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70rus xxx
70rus xxx
"заодно от Закарпатья и Львова скоро избавимся,добавил великий писатель.Также малость потроллил ЗЕлински-"Боже, храни Украину от зеленой нечисти,)))))
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