"Донбасс – это Украина": в Донецке и Луганске "послали" оккупантов в Новый год

Жители оккупированных городов Луганской и Донецкой областей устроили фейерверки по киевскому, а не московскому времени.

Так они решили подчеркнуть, что Донбасс – это тоже Украина, и присоединились к празднованию Нового года вместе с всеми украинцами. Об этом они писали в местных соцсетях, сообщают "Факты".

"В Украине, я слышал, всякие фейерверки запрещены. В оккупированном Луганске, к сожалению, нет. А с другой стороны, как бы украинцы провели перекличку? Ровно в час ночи по местному времени, когда в Украине была полночь, в разных концах города прогремели салюты в честь моей страны. В честь Нового года по-украински! Приятно до слез. Стоял на балконе и только успевал головой вращать. И на западе, и на востоке, и на юге – везде полетели огоньки в украинское небо", – поделился в Facebook луганчанин.

В Донецке и Луганске устроили праздничную перекличку

То же самое, отметили местные жители, происходило в Донецке, Бахмуте и других прифронтовых городах.

"Салюты в час ночи были намного активнее, ярче и красивее. Это наш город гордо демонстрирует, что Донбасс – это Украина. Пусть в следующем году останутся только фейерверки, а все остальное сгинет как страшный сон!" – подчеркнула дончанка.

При этом в комментариях некоторые пользователи с негативом восприняли сам факт запуска фейерверков, которые запрещены во многих городах страны. Но другие подчеркнули, что приветствуют такую новогоднюю перекличку между жителями ОРДЛО, несмотря на запрет салютов.

Скриншот

"Постреляли и у нас. Без фанатизма, но все же!", "Я просто против потому, что военные из ПТРС шарахаются", "До сих пор грохочет питардамы и фейерверками", "Стреляют и здесь... Мне, к счастью, не приходилось слышать настоящие взрывы, однако вздрагивал от каждого фейерверка. Вместо праздничного настроения вспоминаю тех, кто был на войне, и представляю, что они чувствуют, когда их слышат", "Увы, не запрещены, не умеют пока запрещать", "У нас в Бахмуте тоже стреляют!!!", "Здесь вся соль, не в факте, что стучат, а именно по какому времени. С новым годом!", "Мы встречали с Украиной! И не одни мы!", – пишут в комментариях люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы затаились на Донбассе ради Нового года. Во вторник, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!