''Дома пусть мяукает!'' В поезде разгорелся языковой скандал вокруг ветерана АТО

В поезде сообщением Николаев - Ивано-Франковск разгорелся языковой скандал из-за того, что сотрудница "Укрзалізниці" оскорбила ветерана войны на Донбассе.
Видео инцидента было опубликовано на странице "Мова" в Facebook. Так, работница вагона-ресторана отказалась обслуживать украинского воина на украинском языке. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"У нас все так говорят", – пояснила она свое поведение. Бывший боец АТО пожаловался начальнику поезда.
"Дома она может мяукать и лаять и вообще пусть говорит, как хочет. Но она на работе в государственной компании, а потому пусть общается на украинском", – отметил он.
Пользователи поддержали его. "Молодец, солдат!" – пишут они в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал СТБ попал в скандал из-за премьеры сериала "Крепостная", который снят на русском языке. Гражданские активисты выразили свой протест.
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