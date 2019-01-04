''Должны выбрать центр'': Епифаний рассказал, что будет с РПЦ и УГКЦ после Томоса

Русская православная церковь после получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии все равно продолжит существовать в Украине. Те же, кто захочет войти в состав новосозданной структуры, будут делать это абсолютно добровольно. Что касается Украинской греко-католической церкви, то с ней ПЦУ будет дружественно сотрудничать.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью DW, опубликованном на официальной странице ПЦУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Епифаний Пресс-служба ПЦУ

"Мы понимаем, что в Украине в дальнейшем будет существовать и РПЦ. И будет много желающих оставаться там. Но мы против этого не имеем ничего. То есть, все должны выбирать свой религиозный центр добровольно. Архиерей с громадой или священник с епархией должны определиться. Если они определяются на общем собрании о том, что хотят добровольно присоединиться к новосозданной единой поместной православной церкви, соответственно, обращаются к нам и мы принимаем их уже в нашу структуру", — отметил он.

Что касается УГКЦ, то Епифаний рассказал, что провел теплую встречу с ее главой блаженнейшим Святославом, на которой стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества.

"Именно мы, как православная церковь, не претендуем на приходы УГКЦ. На следующей встрече уже напишем определенную дорожную карту, будут созданы соответствующие комиссии с двух сторон. И мы будем и в дальнейшем конструктивно работать для того, чтобы в Украине господствовал межконфессиональный мир", — заверил Епифаний.

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