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''Должны выбрать центр'': Епифаний рассказал, что будет с РПЦ и УГКЦ после Томоса

1.1тЧитать материал на украинском

Русская православная церковь после получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии все равно продолжит существовать в Украине. Те же, кто захочет войти в состав новосозданной структуры, будут делать это абсолютно добровольно. Что касается Украинской греко-католической церкви, то с ней ПЦУ будет дружественно сотрудничать.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью DW, опубликованном на официальной странице ПЦУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Пресс-служба ПЦУ

"Мы понимаем, что в Украине в дальнейшем будет существовать и РПЦ. И будет много желающих оставаться там. Но мы против этого не имеем ничего. То есть, все должны выбирать свой религиозный центр добровольно. Архиерей с громадой или священник с епархией должны определиться. Если они определяются на общем собрании о том, что хотят добровольно присоединиться к новосозданной единой поместной православной церкви, соответственно, обращаются к нам и мы принимаем их уже в нашу структуру", — отметил он.

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Глава УГКЦ обратился к Епифанию с историческим предложением: опубликовано письмо

Что касается УГКЦ, то Епифаний рассказал, что провел теплую встречу с ее главой блаженнейшим Святославом, на которой стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества.

"Именно мы, как православная церковь, не претендуем на приходы УГКЦ. На следующей встрече уже напишем определенную дорожную карту, будут созданы соответствующие комиссии с двух сторон. И мы будем и в дальнейшем конструктивно работать для того, чтобы в Украине господствовал межконфессиональный мир", — заверил Епифаний.

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийСвятослав Шевчук
Место
Украина
Теги
ТомосРПЦУГКЦ
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У бандероаской секты крыша едет.. Этот дебил не в курсе, что священников РПЦ не пускают в нацистский лагерь "украина"
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Дейман Алон
Дейман Алон
МП после перерегистрации ждет незавидная судьба - гундяевская РПЦ может слить ее с какой-нибудь "абхазской", "даунбасяцкой" или "приднестровской" церковью, в результате чего влияние на верующих в Украине будет окончательно подорвано и бесповоротно утрачено.
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