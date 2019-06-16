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До +32 и грозы: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

3.2тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 16 июня, в Украине ожидается жаркая погода без осадков, только в западных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +15...+20 градусов, на побережье морей до +23, днем +27...+32 градуса; в Карпатах ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+19 градусов, днем около +30.

До +32 и грозы: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют еще как минимум неделю жары в Украине. После праздника Троицы, с 17 по 23 июня, сохранится преимущественно сухая и солнечная погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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