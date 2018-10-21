Теперь и Варфоломей - раскольник.

Так считают в мракобесной секте "рпц".

"Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником". - заявил безграмотный агент Михайлов ака "Патриарх".

"Так действуют церковные каноны." - добавил глава внешних церковных связей Илларион.

Вообще уже все наблюдатели успели отметить удивительную безграмотность рпцшных клоунов. Мокшане вообще дремучие, не обошел этот недуг и фсбшников в рясах.

Константинополь уже парировал с пруфами, а они до сих пор не унимаются. Например помощник Варфоломея епископ Макарий Христопольский:

- Йдеться про привілеї, а також про величезну загальноцерковну відповідальність, яка була надана Константинопольській Церкві IV Вселенським Халкідонським Собором 451 року. Правило 9 і 17 цього Собору визначають, що, якщо якийсь єпископ або клірик буде судимий його митрополитом або місцевим Синодом, і буде вважати це рішення несправедливим, у такому разі він може законно звернутися до Патріаршого Престолу Константинополя, який зі свого боку зобов'язаний переглянути дане питання і прийняти остаточне рішення. Цей привілей Вселенського Патріархату незліченну кількість разів в історії був застосований.

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И еще:

У 1663 році, наприклад, на Константинопольському Соборі, який проходив за участю всіх Східних Патріархів, і був зібраний для розгляду питань богословського, літургійного та канонічного змісту, порушених Московським Патріархатом, було розглянуто, серед іншого, і питання "екліту". Московська Церква порушила тоді питання про те, чи належить Патріаршому Престолу Константинополя право суду щодо інших Церков, і чи ним виноситься остаточне рішення щодо будь-якої церковної справи. Східні Патріархи письмово висловили визначення Православної Церкви з питання про "екліт". У відповідному посланні, яке було відправлене Російській Церкві, і яке через його важливість було названо "Томосом", ними одностайно стверджується, що "питання всіх Церков для кінцевого судового розгляду подаються в Константинополь і ним приймається остаточне рішення". Саме це було зроблено і зараз.

То есть на брошенное "а чем обоснуешь?!", Константинополь тут же обосновал со ссылками все свои древние привилегии. У мокшан же нет вообще никаких ссылок. Просто "неканонически" и все тут.

Когда тот Собор проходил, не то, что РПЦ еще не было, не было даже России, а будущие россияне квакали на болотах. Даже их официальная история начинается с 12 века - на 700 лет позже. А реальная на все тысячу.

Для всех же остальных церквей - как оно было с тех времен заведено, так и действует по сей день.

Но этим дикарям закон не писан. Они еще по первобытному праву сильного живут.

Вот только будет как с аннексией Крыма и войной на Донбассе - весь мир уже давно отошел от первобытных законов. А потому рпц просто будет в изоляции одна.

Одно пожелать остается нашим батюшкам УПЦ МП: валите с тонущего корыта пока открыты двери!