МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Джон Смит
Джон Смит
блогерВсе статьи автора

Дикарям закон не писан: валите с тонущего корыта пока открыты двери!

13.1т

Теперь и Варфоломей - раскольник.

Так считают в мракобесной секте "рпц".

"Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником". - заявил безграмотный агент Михайлов ака "Патриарх".

"Так действуют церковные каноны." - добавил глава внешних церковных связей Илларион.

Вообще уже все наблюдатели успели отметить удивительную безграмотность рпцшных клоунов. Мокшане вообще дремучие, не обошел этот недуг и фсбшников в рясах.

Новости
В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

Константинополь уже парировал с пруфами, а они до сих пор не унимаются. Например помощник Варфоломея епископ Макарий Христопольский:

- Йдеться про привілеї, а також про величезну загальноцерковну відповідальність, яка була надана Константинопольській Церкві IV Вселенським Халкідонським Собором 451 року. Правило 9 і 17 цього Собору визначають, що, якщо якийсь єпископ або клірик буде судимий його митрополитом або місцевим Синодом, і буде вважати це рішення несправедливим, у такому разі він може законно звернутися до Патріаршого Престолу Константинополя, який зі свого боку зобов'язаний переглянути дане питання і прийняти остаточне рішення. Цей привілей Вселенського Патріархату незліченну кількість разів в історії був застосований.

Новости
Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

И еще:

У 1663 році, наприклад, на Константинопольському Соборі, який проходив за участю всіх Східних Патріархів, і був зібраний для розгляду питань богословського, літургійного та канонічного змісту, порушених Московським Патріархатом, було розглянуто, серед іншого, і питання "екліту". Московська Церква порушила тоді питання про те, чи належить Патріаршому Престолу Константинополя право суду щодо інших Церков, і чи ним виноситься остаточне рішення щодо будь-якої церковної справи. Східні Патріархи письмово висловили визначення Православної Церкви з питання про "екліт". У відповідному посланні, яке було відправлене Російській Церкві, і яке через його важливість було названо "Томосом", ними одностайно стверджується, що "питання всіх Церков для кінцевого судового розгляду подаються в Константинополь і ним приймається остаточне рішення". Саме це було зроблено і зараз.

Новости
В Московии загрустили: Путин поймал букет

То есть на брошенное "а чем обоснуешь?!", Константинополь тут же обосновал со ссылками все свои древние привилегии. У мокшан же нет вообще никаких ссылок. Просто "неканонически" и все тут.

Когда тот Собор проходил, не то, что РПЦ еще не было, не было даже России, а будущие россияне квакали на болотах. Даже их официальная история начинается с 12 века - на 700 лет позже. А реальная на все тысячу.

Для всех же остальных церквей - как оно было с тех времен заведено, так и действует по сей день.

Но этим дикарям закон не писан. Они еще по первобытному праву сильного живут.

Вот только будет как с аннексией Крыма и войной на Донбассе - весь мир уже давно отошел от первобытных законов. А потому рпц просто будет в изоляции одна.

Одно пожелать остается нашим батюшкам УПЦ МП: валите с тонущего корыта пока открыты двери!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Джон СмитДжон Смит
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Джона Смита
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
2
9
Смешно
74
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Якась СЕКТА атомних НОВОЗНИЩЕНЦІВ імені Пу погрожує світу, і в рай, бачте, зібралась...Таку дурню пороти на рівні держави...?! Гидота це. Майте розум, чи соромтесь, чи заткніться й займіться проблемами своєї кривавої Раші.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да,РПЦ опозорились не весь Православный мир...тот случай когда моська лает на Слона...)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Ті ієрєї та ієрархи, що мають розум, відійдуть від Москви. Залишаться лише нікому не потрібні ортодокси та офільовані ФСБ агенти. Все одне РПЦ в Україні є приреченою на зникнення.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Наши блоги