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29 октября • обновлено в 05:00
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Марина Петик
Марина Петик
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В Киеве второй случай дифтерии, прививки не помогают: новые подробности страшной вспышки

1.3т Читать материал на украинском

В Украине уже в трех областях зафиксированы случаи дифтерии. В Киеве в субботу обнаружен второй случай заболевания. Среди больных есть как не привитые, так и привитые люди.

Несмотря на то, что о вспышке инфекции предупреждали ранее, сыворотки от этой болезни МОЗ так и не закупил. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Второй случай в Киеве

Последний случай дифтерии зафиксирован в столице. После 9-летнего школьника дифтерией заболела женщина, мать троих детей. Как рассказали в Департаменте здравоохранения КГГА, женщина болела еще с 23 октября. У нее были сильные боли в горле. В субботу она обратилась к частному врачу, там ей поставили другой диагноз, но вызвали скорую и отправили в Александровскую больницу.

Женщине вызвали скорую и отвезли в больницу

Женщине вызвали скорую и отвезли в больницу

По клиническим показателям это типичная дифтерия, говорят в самой больнице. Консилиум врачей пришел к такому выводу. Пациентке ввели противодифтерийную сыворотку, и ей сразу стало легче. Теперь же диагноз подтвердился. Также проверили и детей пациентки, у них болезнь не обнаружена.

Александровская больница в Киеве. Женщину доставили в инфекционное отделение

Александровская больница в Киеве. Женщину доставили в инфекционное отделение

Укринформ

До этого в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник. Он оказался не привитым, мама призналась в этом. Однако в школе говорят, что родители принесли справку обо всех прививках. Как выяснилось, мама мальчика была категорически против прививок, писала отказы, и даже возмущалась, что с 1 сентября собирались не пускать не привитых учеников в учебные заведения.

"В карточке ребенка несколько необоснованных отказов от прививки. Но не от дифтерии. Матери врач назначил лечение, но она не соблюдала его и лечила гомеопатией", – сообщил главный врач центра первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района столицы Юрий Смищук.

Заболел привитый мужчина

Также есть случай заболевания дифтерией и в Тернопольской области, там заболел мужчина, который два года назад сделал прививку от дифтерии.

Один из признаков дифтерии – белый налет в горле

Один из признаков дифтерии – белый налет в горле

По мнению врача-инфекциониста Сергея Крамарева, люди, которые делали прививку, но все равно заболели, перенесут болезнь намного легче и не получат осложнений.

"Примерно у 5% людей иммунная система может недостаточно ответить на прививку. Однако если привитый человек заболеет, то перенесет это легче. Дифтерия опасна своим осложнением – дифтерийным миокардитом, это заболевание сердца", – говорит Крамарев. По статистики от этой болезни умирают до 20% людей.

Врач говорит, что больше всего заразиться дифтерией грозит не привитым людям. А также тем, у кого понижен иммунитет. "Это те, кто, например, проходит химиотерапию. Прививка в таком случае вряд ли их защитит, поскольку у них подавлен иммунитет", – говорит Крамарев.

Диагноз дифтерия подтверждают лабораторными анализами

Диагноз дифтерия подтверждают лабораторными анализами

В Украине может быть эпидемия?

Также доктор советует в случае, если вы заболели ангиной, сразу же обращаться к врачу. "Ангина с белым налетом может быть признаком инфекционного заболевания. Причем температура может быть и не очень высокой. Условия для вспышки эпидемии дифтерии в Украине существуют. Поскольку охват населения прививками составляет 70% при необходимых 95%", – предупреждает инфекционист.

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А вот такой необходимой для лечения дифтерии сыворотки в Украине уже практически нет. На 1 октября в стране было всего около 200 доз, полученных по гуманитарной помощи. МОЗ, не смотря на то, что врачи предупреждали, что вслед за корью придет дифтерия, ничего не предпринял.

Например, в Киеве запас сыворотки уже исчерпан, ее ввели заболевшим двум пациентам. В Ужгороде, где заболели сразу 15 студентов-иностранцев, также 8 доз исчерпали в первый же день, их хватило на двух пациентов, остальных лечили антибиотиками. Сейчас в Закарпатье доставили еще 8 флаконов, однако их взяли в других областях, где также могут появиться больные люди.

В Ужгороде дифтерией заболело сразу 15 студентов из Индии. Все они госпитализированы

В Ужгороде дифтерией заболело сразу 15 студентов из Индии. Все они госпитализированы

Теперь в Индии заказали 100 доз сыворотки, однако она поступит позже, поскольку сейчас проверяют сертификации препарата.

Последняя мощная вспышка дифтерии была в Украине в 90-х годах прошлого столетия. Тогда заболело около 20 тысяч человек, а умерло почти 700. Врачи говорят, что единственный способ защититься от инфекции - привиться. Взрослые должны обновлять прививки раз в 10 лет.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Вспышка дифтерии в Украине
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Эпидемии оспы или чумы еще не началось?
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