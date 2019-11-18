"Дети кричали, вцепились в кресло!" С украинским самолетом случилась ЧП в небе над Харьковом

Самолет с украинскими туристами с трудом смог приземлиться в аэропорту Харькова после возвращения из Египта.

Причиной тому стал сильный туман и нехватка топлива. ЧП произошло 17 ноября. Самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха, удалось посадить благодаря профессионализму пилотов, передает "Город Х".

"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в Борисполе, в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове... туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей. А в голове крутилось "Что сказать супругу напоследок?" – рассказала пассажирка Ирина Ивченко.

Она добавила, что на взлетной полосе приземления самолета ожидала пожарная машина с включенными мигалками.

Туман в Харькове Типичный Харьков

"Но нам повезло. И прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) – Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности. Спасибо, что мы живы!" – поблагодарила Ирина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет сломался прямо в небе и неудачно сел. Появилось видео инцидента.

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