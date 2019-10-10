День защитника Украины: традиции празднования и выходные

В понедельник, 14 октября, помимо Покрова Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать государственный праздник – День защитника Украины. Эта дата была установлена пятым президентом Украины Петром Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников Украины.

Накануне Дня защитника OBOZREVATEL подготовил информацию об истории даты и запланированных мероприятиях празднования.

Традиция празднования Дня защитника 14 октября зародилась относительно недавно art-ilenko.com.ua

День защитника Украины – история праздника

Традиция празднования Дня защитника 14 октября зародилась относительно недавно, в 2014 году. На учреждение этого праздника повлияла реакция общества на вооруженную агрессию России на востоке Украины, активный процесс декоммунизации и отхода от советских традиций. Таким образом, украинцы отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Этот праздник был известен как День Советской армии и Военно-морского флота.

Дата Дня защитника не просто так совпадает с праздником Покрова. Ведь еще в древности Пресвятую Богородицу считали покровительницей украинского войска.

Сколько будет выходных на День защитника Украины

Следует помнить, что 14 октября Украина отмечает четыре праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, и годовщину создания УПА. Таким образом, в связи с государственным праздником украинцев ждут длинные выходные. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд (12, 13 и 14 октября).

На День защитника чествуют военных за отвагу и защиту от врагов

Традиции празднования Дня Защитника Украины

На праздник принято поздравлять украинских военных, выражать им слова благодарности за защиту от врагов и отвагу, чтить память тех, кто погиб, отстаивая независимость и территориальную целостность украинского государства.

В этот день в городах и селах страны проходят различные торжественные мероприятия, фестивали, физкультурно-патриотические соревнования и выставки.

Программа празднования Дня защитника Украины в Киеве

Накануне праздника 14 октября в Киеве стартуют книжные и фотовыставки, патриотические программы и концерты. Кроме того на День защитника в столице запланированы следующие события:

14 октября – городское праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины возле здания Киевской городской госадминистрации (Крещатик, 36).

14 октября по 13:00 до 17:00 – культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые" в культурном комплексе "Певческое поле", что в Печерском ландшафтном парке (вход бесплатный).

Вечером 14 октября по 18.00 во Дворце спорта – торжественный вечер "Они присягнули на мир и свободу!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет погода в Украине на выходных.

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