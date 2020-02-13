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14 февраля • обновлено в 00:06
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Исполняли интернациональный долг: Украина чествует участников войн за рубежом

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15 февраля в Украине – это День чествования участников боевых действий на территории других государств. Ровно 31 год назад, в этот день закончился вывод советских войск из Афганистана.

Более трех тысяч украинцев погибли в Афганистане, вынужденные защищать бессмысленные имперские интересы Советского Союза, свыше десяти тысяч были ранены. 4687 граждан Украины вернулись домой инвалидами. Как украинцы были вынуждены сражаться на чужой земле – в материале OBOZREVATEL.

Война в Афганистане

Война в Афганистане

Украинцы в Афганистане

В Афганистане на советской стороне воевало свыше 160 тысяч украинцев. Официально погибло три тысячи, однако сами ветераны-афганцы утверждают, что реальное количество жертв той войны намного выше. Так, книга "Черные тюльпаны. Афганский мартиролог Украины" приводит цифру в 3087 человек.

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67 украинцев все еще числятся пропавшими без вести. Предположительно, часть из них вынуждена жить в Афганистане, приняв местное имя и веру. У некоторых из них получается вернуться домой только тридцать лет спустя.

Ветераны Афганистана в Украине

Ветераны войны в Афганистане принимали активное участие в Революции Достоинства. Многие были участниками Самообороны Майдана, сформировав знаменитую "8-ю Афганскую сотню".

Восьмая сотня Самообороны Майдана

Восьмая сотня Самообороны Майдана

Когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, многие ветераны афганской войны снова отправились на фронт, на этот раз – защищать свободу и территориальную целостность Украины. Формировались целые подразделения "афганцев", которые неоднократно демонстрировали свою эффективность и храбрость.

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День чествования участников боевых действий на территории других государств

Указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года, День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине был назначен на 15 февраля.

Ветераны войны в Афганистане

Ветераны войны в Афганистане

Кроме воинов-афганцев, в этот день чествуют всех, кто был вынужден по приказу советской власти "выполнять интернациональный долг" в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба и во многих других горячих точках мира.

Ветераны войны в Афганистане

Ветераны войны в Афганистане

По традиции в этот день проводится ряд памятных мероприятий и торжественных церемоний. Среди них возложение цветов к памятным знакам, проведение митингов, встречи с участниками боевых действий. В храмах и монастырях служатся панихиды по погибшим участникам боевых действий на территории других государств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как СССР начал вторжение в Афганистан. Операция, которая планировалась как быстрая и победоносная, затянулась больше чем на девять лет.

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Автор
Игорь Никитин
Место
Украина
Теги
СССР война
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