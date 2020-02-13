Исполняли интернациональный долг: Украина чествует участников войн за рубежом

15 февраля в Украине – это День чествования участников боевых действий на территории других государств. Ровно 31 год назад, в этот день закончился вывод советских войск из Афганистана.
Более трех тысяч украинцев погибли в Афганистане, вынужденные защищать бессмысленные имперские интересы Советского Союза, свыше десяти тысяч были ранены. 4687 граждан Украины вернулись домой инвалидами. Как украинцы были вынуждены сражаться на чужой земле – в материале OBOZREVATEL.
Война в Афганистане
Украинцы в Афганистане
В Афганистане на советской стороне воевало свыше 160 тысяч украинцев. Официально погибло три тысячи, однако сами ветераны-афганцы утверждают, что реальное количество жертв той войны намного выше. Так, книга "Черные тюльпаны. Афганский мартиролог Украины" приводит цифру в 3087 человек.
67 украинцев все еще числятся пропавшими без вести. Предположительно, часть из них вынуждена жить в Афганистане, приняв местное имя и веру. У некоторых из них получается вернуться домой только тридцать лет спустя.
Ветераны Афганистана в Украине
Ветераны войны в Афганистане принимали активное участие в Революции Достоинства. Многие были участниками Самообороны Майдана, сформировав знаменитую "8-ю Афганскую сотню".
Восьмая сотня Самообороны Майдана
Когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, многие ветераны афганской войны снова отправились на фронт, на этот раз – защищать свободу и территориальную целостность Украины. Формировались целые подразделения "афганцев", которые неоднократно демонстрировали свою эффективность и храбрость.
День чествования участников боевых действий на территории других государств
Указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года, День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине был назначен на 15 февраля.
Ветераны войны в Афганистане
Кроме воинов-афганцев, в этот день чествуют всех, кто был вынужден по приказу советской власти "выполнять интернациональный долг" в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба и во многих других горячих точках мира.
Ветераны войны в Афганистане
По традиции в этот день проводится ряд памятных мероприятий и торжественных церемоний. Среди них возложение цветов к памятным знакам, проведение митингов, встречи с участниками боевых действий. В храмах и монастырях служатся панихиды по погибшим участникам боевых действий на территории других государств.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как СССР начал вторжение в Афганистан. Операция, которая планировалась как быстрая и победоносная, затянулась больше чем на девять лет.
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