День социального работника Украины: история и традиции праздника

День социального работника в Украине отмечают в первое воскресенье ноября. В 2019 году профессиональный праздник сотрудников сферы социального обеспечения выпадает на 3 ноября.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю и традиции этого праздника.

День социального работника

Когда празднуют День социального работника в Украине?

День соцработника начали отмечать в 1999 году. Тогда президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ от 13 апреля 1999-го "О дне работников социальной сферы". В документе было указано, что этот праздник учреждается "в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики".

День социального работника

Кто празднует День работника социальной сферы?

На сегодняшний день вопросами социальной сферы и обеспечением работы социальных служб в Украине занимается Министерство социальной политики. В их компетенции: работа с ветеранами АТО, пенсионерами и инвалидами, предотвращение домашнего насилия, противодействие торговле людьми, вопросы гендерной политики и прочие насущные проблемы украинского гражданского общества.

По состоянию на 2019 год в сфере социальной политики работает более 150 тысяч украинцев. Одних только пенсионеров на их попечении – свыше 11 миллионов человек, участников боевых действий – около 370 тысяч граждан.

Как празднуют День социального работника?

Обычно в этот день торжественные мероприятия проводятся органами местного самоуправления, а также подразделения Минсоцполитики. В честь Дня социального работника устраиваются торжественные концерты и митинги.

День социального работника

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