День бухгалтера 2018: когда его отпразднуют в Украине

День бухгалтера в Украине в 2018 году отметят в понедельник, 16 июля.

Эта дата является фиксированной – ежегодно, с 2005 года, праздник отмечают в один и тот же день.

16 июля было выбрано не случайно. В 1999 году в этот день Верховная Рада Украины приняла закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Указ об учреждении праздника был подписан 18 июня 2004 года президентом Украины Леонидом Кучмой.

Новости Бухгалтерам станет проще сдать отчетность

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии – дата приурочена к событию, которое произошло в 1494 году. В этот день была опубликована книга "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций" итальянца Луки Пачоли.

В Киргизстане День бухгалтеров и аудиторов отмечают ежегодно 3 апреля, в Молдове – на следующий день, 4 апреля. В Казахстане бухгалтеров чествуют 6 октября. В России День бухгалтера не имеет статуса официального, неофициальная дата празднования – 21 ноября.

Как писал OBOZREVATEL, ранее советник министра финансов Украины Елена Макеева поделилась мнением о том, что нужно бухгалтеру, чтобы он работал "как зверь".